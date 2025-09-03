Haberler

Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Ziyaret Etti

Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelerek Filistin halkının haklı mücadelesine desteklerini vurguladılar. Destici, Kudüs ve Gazze için direnişin yanında olduklarını belirtti.

(ANKARA) - Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Destici, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde, kardeş Filistin halkının haklı mücadelesine olan desteğimizi bir kez daha vurguladık; Kudüs'ün ve Gazze'nin özgürlüğü için verilen direnişin sonuna kadar yanında olduğumuzu ifade ettik. Başka bir göreve atandıkları için yapmış oldukları veda, Allahaısmarladık ve teşekkür ziyaretleri için Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
