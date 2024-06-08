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Filistin, BMGK'den İsrail'in Gazze saldırısıyla ilgili acil toplantı talep etti

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Filistin yönetimi, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyla ilgili olarak BMGK'den acil toplantı talep etti. Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası müdahalenin şart olduğunu belirtti.

Filistin yönetimi, İsrail ordusunun 210 kişinin ölümüne neden olan Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) acil toplantı talep etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in BM temsilcisine "söz konusu kanlı katliamla ilgili BMGK'den acil toplantı talep etmesi" talimatını verdi.

BMGK'nin acil toplanması için Arap ülkeleri ve uluslararası taraflarla yoğun temaslarda bulunan Abbas, Gazze ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki Filistin halkının yaşadığı dramın sona ermesi için uluslararası müdahalenin şart olduğunu, zira İsrail'in, uluslararası toplumun sessizliği ve ABD'nin desteğinden istifade ederek uluslararası hukuku hiçe sayan suçlarına devam ettiğini dile getirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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