Filistin, BMGK Başkanlığının 'İsrail'in yerleşim yerlerini genişletme kararını kınamasından' memnun

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığının, İsrail'in yerleşim birimleri inşa etme ve genişletme kararını "ciddi endişe ve dehşet" ile kınayan açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığının, İsrail'in yerleşim birimleri inşa etme ve genişletme kararını "ciddi endişe ve dehşet" ile kınayan açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İsrail yönetiminin 9 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi için verdiği "yasallaştırma" kararına ilişkin BMGK'de kabul edilen Başkanlık açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şeyh, yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyinin, İsrail'in tek taraflı önlemlerini kınayan, bunların durdurulmasını, iki taraf arasında imzalanan anlaşmalara ve uluslararası meşruiyete uyulmasını talep eden açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAE'den, BMGK'nin Yahudi yerleşimlerine ilişkin tutumuna övgü

BAE de BMGK Başkanlığının Yahudi yerleşim birimleri karşısındaki tutumuna övgüde bulundu.

Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in yerleşim birimleri inşa etmesi ve genişletmesini kınayan BMGK Başkanlığının açıklamasının oybirliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Gargaş, BMGK Başkanlık açıklamasının, BAE diplomasisinin olumlu liderliğiyle Filistin davası lehine gerçekleştirilen yapıcı ve aktif girişimlerinin sonucu olduğunu kaydetti.

BAE BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe ise Başkanlığın açıklamasının başarılı şekilde kabul edilmesi sonucunu doğuran yaklaşımları için BMGK'nin diğer üyelerine teşekkür etti.

Nuseybe, BAE resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamasında İsrail'in devam eden yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözümü ciddi şekilde aksattığının vurgulanması konusunda BMGK'nin kararlı ve birlik halinde olmasının önemine dikkati çekti.

BAE, Haziran 2021'de BMGK'nın 2022-2023 dönemi geçici üyesi olarak seçilmişti.

BMGK'de karar tasarısı Başkanlık açıklamasına indirildi

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümeti, bölgedeki şiddet olaylarını gerekçe göstererek, geçen hafta Batı Şeria'da daha önce İsrail nezdinde de kaçak olarak kurulan 9 yerleşim yerine ruhsat verileceğini ve mevcut yerleşim yerlerini genişleteceğini duyurmuştu.

İsrail hükümetinin bu adımla Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yaklaşık 10 bin yeni hane ekleyeceği belirtilmişti. Aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, İsrail'in yeni yasa dışı Yahudi yerleşim planlarına karşı çıkmıştı.

Filistin yönetimi de BMGK geçici üyesi BAE aracılığıyla konuyu BMGK'ye taşımıştı.

ABD yönetiminin, taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından Filistin yönetimini BMGK'deki tasarının oylamasından vazgeçirdiği, bunun yerine BMGK Başkanlık açıklaması üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.

Filistin yönetiminin BMGK'deki oylamadan vazgeçmesi karşılığında İsrail'in gelecek aylarda Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimi planı açıklamayacağı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması ve "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait mülklerin yıkılması gibi uygulamaları askıya alacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanlığı, bugün, gelecek aylarda yeni yasa dışı yerleşim yerleri inşası açıklanmayacağını bildirmişti.