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Filistin BM'ye tam üyelik talep ediyor

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Filistin'in BM'ye tam üyelik talebi, ABD'nin veto kararıyla karşılaştı. Filistin'in BM'ye tam üyelik zamanının geldiğini belirten Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, uluslararası camiaya Filistin'i tanıma çağrısı yaptı. ABD ise iki devletli çözüme karşı çıkmadığını belirtirken, Filistin Yönetimi'ne reform çağrısında bulundu.

NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ülkesinin BM'ye tam üyeliğinin zamanının geldiğini belirterek, uluslararası camiaya Filistin'i tanınması çağrısı yaptı.

BM Genel Kurulu'nda ABD'nin Filistin'in BM üyeliğini talep edilen karar tasarısının vetosu görüşüldü.

Gazze'de hem BM Genel Kurulu hem de BM Güvenlik Konseyi tarafından talep edilen ateşkesin hemen uygulanması gerektiğinin altını çizen Mansur, modern tarihte eşi benzeri görülmemiş düzeyde sistematik bir şekilde yıkım gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Bir taraftan iki devletli çözüm desteklenirken diğer taraftan "İsrail, Filistin devletini yok etmeye çalışırken boş boş durulamayacağını" belirten Mansur, "Filistin'in tam BM üyeliğinin zamanı çoktan geldi geçti." ifadesini kullandı.

Mansur, 75 yıl önce İsrail'in BM üyeliğini tüm BM Güvenlik Konseyi kararları ve BM Şartı'nı ihlal ederek kabul edenlerin bugün neden Filistin'in üyeliğini çözüm sürecine bağladığını anlamanın mümkün olmadığını kaydederek, "Hiçbir çifte standart bu saçma mantığı açıklayamaz." dedi.

10 Mayıs'ta Genel Kurul'da acil oturum düzenlenerek burada Filistin'in BM üyeliğinin tekrar gündeme getirileceğini açıklayan Mansur, tüm üye ülkelere Filistin'i devlet olarak tanımaları çağrısında bulundu.

Mansur, "Daha fazla gecikmeden tanıma kararını alın. Çünkü Filistin devletini yok etmek isteyenler beklemiyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD iki devletli çözüme karşı çıkmıyor

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise ülkesinin Filistin'in BM'ye tam üyeliğini veto kararını açıklarken, esasen ABD'nin iki devletli çözüme karşı çıkmadığını dile getirdi.

İki devletli çözümün hem bölgesel entegrasyon hem de İsrail'in Suudi Arabistan dahil Arap ülkeleriyle ilişkisini de etkileyeceğini kaydeden Wood, Filistin Yönetimi'ne gerekli reformları yapmaları için uzun zamandır çağrıda bulunduklarını kaydetti.

Wood, "Terör örgütü olan Hamas'ın hala Gazze'de güç ve nüfuzu var. Söz konusu karar tasarısında bahsi geçen devletin bir parçası olan Gazze'de." diyerek, veto yetkilerini kullanma gerekçelerini açıkladı.

Kullandıkları vetonun esasen Filistin'in devlet olmasına karşı çıkmak anlamına gelmediğini ifade eden Wood, temel amacın bu durumun taraflar arasındaki müzakerelerle netleşmesine imkan vermek olduğunu bildirdi.

ABD Filistin'in tam üyeliğini veto etmişti

ABD, 19 Nisan'da BM Güvenlik Konseyinde Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısını veto etmişti.

Oylamada İngiltere ve İsviçre "çekimser" kalırken Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu vermişti.

Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kuruluna Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir." ifadesi yer alıyordu.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012'de BM "daimi gözlemci" statüsüne kavuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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