Filistin BM Daimi Temsilcisi Gazze'yi ziyaret etmesini istedi

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM'deki Arap Grubu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'dan mümkün olan en kısa sürede Gazze'yi ziyaret etmesini istedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Aralık (Xinhua) -- New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur (önde), 6 Aralık 2023.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur Çarşamba günü yaptığı açıklamada, BM'deki Arap Grubu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Kerim Han'dan mümkün olan en kısa sürede Gazze'yi ziyaret etmesini istediğini söyledi. (Fotoğraf: Mark Garten/BM/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)