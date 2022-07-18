Filistin, Biden'ın Ziyareti Sonrasında İsrail'in Yeni Yerleşim Planlarına Karşı Uyarıda Bulundu - Haberler

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Filistin, Biden'ın Ziyareti Sonrasında İsrail'in Yeni Yerleşim Planlarına Karşı Uyarıda Bulundu

Xinhua - Güncel
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Filistin, Biden'ın Ziyareti Sonrasında İsrail'in Yeni Yerleşim Planlarına Karşı Uyarıda Bulundu

RAMALLAH, 18 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Pazar günü, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye düzenlediği ziyaret sonrasında İsrail'in yeni yerleşim planlarına karşı uyarıda bulundu.

RAMALLAH, 18 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Pazar günü, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye düzenlediği ziyaret sonrasında İsrail'in yeni yerleşim planlarına karşı uyarıda bulundu. İsrail medyasında çıkan haberlere göre İsrail'in planlama ve inşaat komitesi, Kudüs'ün güneydoğusunda 2.000 yeni yerleşim birimi inşa etmeye yönelik planlarını görüşmek üzere toplanacak. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, planların bir bölümünün Biden'ın ziyareti sonrasına ertelendiği hatırlatılarak uygulamanın "İsrail'in yerleşim yerlerini derinleştirip güçlendirmek üzere ziyareti çirkin şekilde kullanması" anlamına geldiği ifade edildi. Açıklamada uluslararası toplum ve ABD yönetiminin "özellikle de Başkan Biden'ın yerleşimler başta olmak üzere tek taraflı tedbirlere son verilmesi çağrısında bulunduğu dikkate alınacak olursa bu konuya karşı uyanık ve dikkatli olması" gerektiği belirtildi. İsrail yerleşimleri sorunu, yıllardır devam eden Filistin-İsrail çatışmasının önemli bir boyutunu oluşturuyor.

Xinhua / Güncel

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