Filistin Başbakanı, Suudi Arabistan ve Kuveyt dışişleri bakanlarıyla Arap Barış Girişimi'ni görüştü

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile iki devletli çözüm temelindeki Arap Barış Girişimi'nin canlandırılması yollarını ele aldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile iki devletli çözüm temelindeki Arap Barış Girişimi'nin canlandırılması yollarını ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, katıldığı Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Suudi Arabistan ve Kuveyt dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüştü.

Iştiyye, Suudi Bakan bin Ferhan ile "uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda barış süreci ile Arap Barış Girişimi'ni canlandırmanın yollarını" konuştu.

Suudi Arabistan'ın bölgede meydana gelen değişiklikler karşısında Filistin meselesindeki tutumunu takdir eden Iştiyye, "Suudi Arabistan'ın bölgede merkezi bir rolü var ve onunla ilişkilerimiz stratejik seviyede." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik sürekli ihlallerinden bahseden Iştiyye, bin Ferhan'a İsrail'in tek taraflı uygulamalarını ve Filistin'deki son gelişmeleri aktardı.

BMGK'da Filistin'in önerilerinin desteklenmesi konusu ele alındı

Iştiyye, Kuveytli Bakan es-Sabah ile "iki devletli çözümün korunması için Arap Barış Girişimi'nin canlandırılması ve siyasi boşluğu doldurma çabalarını" görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Kudüs'te İslam ve Hristiyan kutsallarına karşı hak ihlallerine değinildi ve uluslararası hukuka uyulması gerekliliği vurgulandı.

Ayrıca, İsrail'in tüm tek taraflı uygulamalarının ve Filistin halkına yönelik hak ihlallerinin son bulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin'in önerilerinin desteklenmesi görüşüldü.

Iştiyye, Filistin ile Kuveyt arasındaki derin ilişkilere işaret ederek, Kuveyt'in Filistin'e her alanda destek vermesinden ve Filistin halkının direnişini güçlendirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, kısa süre içinde BM ve BM Güvenlik Konseyi'nden "iki devletli çözümün korunması ve başta yerleşim birimleri olmak üzere İsrail'in tek taraflı eylemlerinin durmasını içeren" bir kararın çıkarılması talebinde bulunacağını açıklamıştı.

Arap Barış Girişimi nedir?

Filistin-İsrail sorununun çözümü kapsamında Suudi Arabistan tarafından 2002 yılında sunulan "Arap Barış Girişimi"; 1967 sınırları dahilinde Filistin devletinin kurulmasını, Filistinli mültecilere topraklarına geri dönme hakkının verilmesini, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi karşılığında Arap ülkeleri ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesini öngörüyor.