Filistin Başbakanı'ndan Uluslararası Topluma İsrail'e Baskı Çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri aç bırakma politikasına son vermesi için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Başbakan Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde, çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu temsilcisinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Mustafa, İsrail'in, açlığı bir savaş silahı olarak kullanmaya devam ettiğini ve bu zamana kadar "ölüm tuzakları" olarak nitelenen ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yakınında yardım bekleyen 995'ten fazla Filistinliyi öldürdüğünü söyledi.

Gazze'deki Filistinlilere gıda, ilaç ve temel ihtiyaçların ulaştırılmasından yasal olarak İsrail'i sorumlu tutan Mustafa, uluslararası toplumun sessiz kalarak suça ortak olmaması gerektiğini belirtti.

Herkesi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için harekete geçmeye çağıran Mustafa, "Gazze çocuk mezarlığı haline geldi, 900 çocuk açlık tehlikesiyle karşı karşıya." diye konuştu.

İsrail'in Gazze ablukasının gıda, su, ilaç ve yakıt gibi insani yardımların ulaştırılmasının önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayan Mustafa, uluslararası topluma ve kuruluşlara Gazze'ye yardımların girmesine izin vermesi için İsrail hükümetine baskı yapma çağrısında bulundu.

Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin terörünün tırmandığını, İsrail'in Filistinlileri yerinden etmeyi sürdürdüğünü aktaran Mustafa, İsrail hükümeti ve ordusunun, Batı Şeria'da saldırılar düzenlemeleri için İsraillilere koruma sağladığına dikkati çekti.

Mustafa, bazı ülkelerin yasa dışı yerleşim yerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı olumlu tavırlar sergilediğini dile getirdi.

Başbakan Mustafa ayrıca İsrail'in Filistinlilerin vergi gelirlerini sürekli olarak alıkoymasının, hükümetin vatandaşlara karşı yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini ciddi şekilde kısıtladığını ve bu durumun eğitim, sağlık ve gıda güvenliği başta olmak üzere hayati sektörlere önemli zararlar verdiğini sözlerine ekledi.