Filistin Başbakanı Mustafa: Uluslararası Çaba Gerekiyor

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaları ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Filistin Başbakanı Mustafa ve İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy "bölgesel gelişmeler ve bunların Filistin'e yansımalarını" görüştü.

Mustafa, "Bölgesel gerilim, Gazze Şeridi, Kudüs ve Batı Şeria'da halkımıza yönelik devam eden İsrail ihlallerinden dikkatin dağılmasına neden olmamalıdır." ifadelerini kullanırken, İsrail'in saldırılarının durdurulması için "daha fazla uluslararası çaba gösterilmesi" gerektiğini vurguladı.

Uluslararası toplumun Gazze'ye ilgisinin devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Mustafa, "saldırıların sona erdirilmesi, insani yardımın girişine izin verilmesi ve geçişlerin açılması" konularından uzaklaşılmamasının önemini vurguladı.

Mustafa, "İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve Filistin devleti kurulması dahil olmak üzere kalıcı çözüm için siyasi sürecin ilerletilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bin 493'e, yaralıların sayısı 129 bin 320'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.