Filistin Başbakanı Mustafa: Uluslararası Çaba Gerekiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgesel gerilimlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, insani yardım girişinin sağlanması ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için siyasi sürecin ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaları ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Filistin Başbakanı Mustafa ve İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy "bölgesel gelişmeler ve bunların Filistin'e yansımalarını" görüştü.

Mustafa, "Bölgesel gerilim, Gazze Şeridi, Kudüs ve Batı Şeria'da halkımıza yönelik devam eden İsrail ihlallerinden dikkatin dağılmasına neden olmamalıdır." ifadelerini kullanırken, İsrail'in saldırılarının durdurulması için "daha fazla uluslararası çaba gösterilmesi" gerektiğini vurguladı.

Uluslararası toplumun Gazze'ye ilgisinin devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Mustafa, "saldırıların sona erdirilmesi, insani yardımın girişine izin verilmesi ve geçişlerin açılması" konularından uzaklaşılmamasının önemini vurguladı.

Mustafa, "İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve Filistin devleti kurulması dahil olmak üzere kalıcı çözüm için siyasi sürecin ilerletilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 55 bin 493'e, yaralıların sayısı 129 bin 320'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Türkiye'nin ilk lüks konseptli AVM'si kapatılıyor

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatılıyor
Üniversite için İstanbul'a gelmişti! Hollanda devine imza atması an meselesi

Üniversite için İstanbul'a geldi! Avrupa devine transferi an meselesi
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sığınağa kaçtı

İsrail'in 1 numaralı ismi sığınağa kaçtı
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.