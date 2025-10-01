Filistin Başbakanı Mustafa: Gazze ve Batı Şeria'daki Sorumlulukları Üstlenmeye Hazırız

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu ve kurumlarını Batı Şeria ile birleştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de planını açıklamasının ardından Filistin Başbakanı Mustafa, haftalık hükümet oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, "Hükümetimiz, acil yardım sağlanması, Gazze'deki iyileştirme ve yeniden inşa çalışmaları veya uzun süredir başlatılmış olan kapsamlı ulusal reformları sürdürmek dahil olmak üzere, ulusal sorumluluklarının tamamını üstlenmeye hazırdır." ifadelerine yer verdi.

Filistin'in savaşın sona erdirilmesine ve barışın tesisine yönelik uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını kaydeden Mustafa, "ülkenin iki kesiminde (Gazze ve Batı Şeria) ulusal kurumların birleştirilmesi ve yürürlükteki yasaların uygulanması yönündeki çalışmaların sürdürülmesi; böylece tüm çabaların somut bir gerçeğe dönüşmesi ve Filistin halkının güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesi" gerektiğini vurguladı.

Filistin Başbakanı, "Tarihi New York Bildirgesi, Filistin devletinin giderek artan şekilde tanınması ve ardından gelen uluslararası planlar ile savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar, üzerine inşa edilmesi gereken temel veriler olarak görülmelidir. Bu adımlar, zorla göç ettirmeyi ve ilhakı engellemek, Filistin Ulusal Yönetimi'ni zayıflatma girişimlerine karşı koymak, bağımsız Filistin devletinin kurulma sürecini pekiştirmek ve halkımızın özgürlük ve bağımsızlık arzularını gerçekleştirmek için önemlidir." ifadelerini kullandı.

Filistin 2007 yılından bu yana siyasi ve coğrafi olarak bölünmüş durumda. Hamas Gazze Şeridi'ni yönetirken, Batı Şeria'yı Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih hareketinin kurduğu hükümetler yönetiyor.

Filistin, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşılamış ve bir anlaşmaya varılması için ABD, bölge ülkeleri ve diğer ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Trump'ın Gazze planı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "GazzeÇatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.