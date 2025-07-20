Filistin Başbakanı Mustafa'dan Gazze'deki Açlık Krizine Sert Tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail ablukası ve süren savaş nedeniyle Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin açlıktan yaşamını yitirmesinin uluslararası toplum tarafından sessizce kabul edilmesini sert bir dille kınadı.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Bire kentinde Filistin Barolar Birliği Konseyi üyeleri ve Gazze'deki birlik temsilcileriyle video konferans yoluyla bir görüşme yaptı.

" Dünya, Gazze'de durumun bu noktaya gelmesini nasıl kabul edebilir?" diye soran Mustafa, "Bu inanılmaz ve mantıksız bir tablo. İnsanlık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

Mustafa, Gazze Şeridi'nde insanların açlıktan öldüğüne dikkati çekerek, "Bu çağda, bu devirde halkımızın açlıktan ölmesini dünyanın kabul etmesi ne insani, ne siyasi, ne de ahlaki açıdan mazur görülebilir. Bu duruma son vermek için sesimizi daha da yükselteceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Filistin ulusal hedeflerinin üç temel önceliğe dayandığını belirten Mustafa, "İlk olarak Gazze Şeridi'nde akan kanı durdurmak, ikinci olarak yeniden imar sürecini başlatmak ve üçüncü olarak Gazze'yi ulusal kurumlarla birleştirerek sahada devlet inşasına hız kazandırmak." diye konuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 18 kişinin açlıktan öldüğü, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının ise 76'sı çocuk olmak üzere 86'ya yükseldiği belirtilmişti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2,4 milyonluk nüfusa karşı yürüttüğü kasıtlı aç bırakma politikası ve 140 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle "Gazze'nin toplu ölümlerin eşiğinde" olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.