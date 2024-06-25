Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarındaki gelişmeleri ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı görevini de yürüten Başbakan Mustafa'nın Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Başbakanlık binasında bir araya geldiği belirtildi.

Mustafa, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını içeren Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının daimi ateşkese ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişi için iyi başlangıç olduğuna dikkati çekerek, İsrail'in Batı Şeria'da da yürüttüğü saldırılarını durdurmak için daha fazla ortak çaba göstermenin önemini vurguladı.

Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'nden vazgeçmediğini ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Mustafa, İsrail'in Gazze Şeridi'nde başka bir yönetim kurma çabalarının daha büyük bir kaos ve istikrarsızlığa yol açacağı uyarısında bulundu.

Mustafa, İsrail'in Filistin yönetiminin vergi gelirlerinde kesintiye gitmeye devam etmesine işaret ederek, Almanya'dan Filistin yönetimine mali yardım talebinde bulundu.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise, çatışmaya son vermek ve iki devletli (Filistin ve İsrail) çözüme ulaşmak için ABD, Avrupa ve Arap ülkelerinin ortak çabalarının sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Baerbock, Almanya'nın, İsrail'in el koyduğu vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemesi için de çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 821'i çocuk, 10 bin 475'i kadın olmak üzere 37 bin 658 Filistinli öldü, 86 bin 237 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.