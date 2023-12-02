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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ziyaret etti

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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) sınavı olduğunu ve Filistin için adalet sağlanırsa bunun UCM'nin başarısı olacağını belirtti. Iştiyye, UCM Başsavcısı Kerim Han'ı kabul etti ve adaletin gecikmesini eleştirdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, " Filistin'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) sınavı olduğunu, Filistin için adalet sağlanırsa bunun UCM'nin başarısı olacağını" belirtti.

Başbakan'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde UCM Başsavcısı Kerim Han'ı kabul etti.

Iştiyye, görüşme sırasında Filistin'in UCM'nin ve uluslararası hukukun sınavı olduğunu ifade ederek, "Filistin için adalet sağlanırsa bu UCM'nin başarısı olacaktır aksi ise başarısızlık, çifte standart ve mahkemenin siyasallaşmasının açık göstergesidir." diye konuştu.

Başsavcı'dan gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve dava süreçlerinin hızlandırılmasını talep eden Iştiyye, "Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. İsrail'in geçmişte cezalandırılmaması, bugün de yaptıklarına devam etmesine neden oldu. UCM, ceza ve caydırıcılık amaçlı olmalı, kimse hukukun üstünde olamaz. Ancak İsrail, bunun aksi yönünde hareket ediyor ve 75 yıldır hukukun üstünde." ifadelerini kullandı.

Bugün Batı Şeria ve Gazze'de İsrail tarafından toplu soykırımlar ve cinayetler yaşandığını kaydeden Iştiyye, İsrail'in Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria ve Kudüs'te de Filistin halkına her yoldan sistematik savaş düzenlediğini ekledi.

UCM'nin X hesabı üzerinden 30 Kasım'da yapılan açıklamada, "Başsavcı'nın 7 Ekim'deki saldırılardan sağ kurtulanların ve kurban ailelerinin isteği ve daveti üzerine İsrail'i ziyaret edeceği" belirtilmişti.

Han'ın ayrıca Ramallah'ı ziyaret ederek, üst düzey Filistinli yetkililerle görüşeceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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