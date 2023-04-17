Filistin Başbakanı Iştiyye ve TİKA Başkanı Kayalar'dan 'işbirliğini güçlendirme' görüşmesi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ile birçok sektördeki işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ile birçok sektördeki işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Filistin'i ziyaret eden TİKA Başkanı Kayalar ve Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Başbakan Iştiyye ile Ramallah'taki makamında bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin kamplarına ve ilgisiz bırakılmış bölgelere enerji ulaştırmak için güneş enerjisinden elektrik üretme ve temiz enerji projelerini desteklemenin yolları ele alındı.

Taraflar, Nablus Mesleki ve Teknik Eğitim Üniversitesine teknik destek sağlamanın yanı sıra barajlar inşa etme, gençler için programlama projesi, üstün yetenekliler için okul kurma ve Eriha'da otel okulu inşa etme konularını da görüştü.

Görüşme sırasında Iştiyye, iki ülke arasındaki seçkin ikili ilişkilere ve Türkiye'nin Filistin'e her düzeyde verdiği sürekli desteğe övgüde bulundu.

Kayalar da Filistin Başbakanı Iştiyye'ye TİKA'nın hayata geçirdiği ve yürütmekte olduğu projeler hakkında bilgi verdi.

TİKA Filistin'de Kudüs, El Halil, Cenin ve Gazze Şeridi'ndeki evlerin ve dükkanların restorasyonu ve Kudüs Üniversitesinde kız öğrenciler için yurt inşası gibi birçok proje yürütüyor.