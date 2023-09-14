Filistin Başbakanı Iştiyye, Norveç'ten, Filistin'i tanımasını istedi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Norveç'i Filistin devletini tanımaya çağırdı.

Filistin hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ofisinde Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile bir araya geldi.

Norveç'in Barış Süreci Özel Temsilcisi Hilde Haraldstad'ın da hazır bulunduğu görüşmede, gelecek hafta New York'ta düzenlenmesi planlanan Bağışçılar Toplantısının hazırlıkları ile Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Iştiyye, bağışçı ülkelerden, daha önce imzalanan anlaşmalara uyması, verdiği taahhütleri yerine getirmesi, tek taraflı uygulamalarına son vermesi ve Filistin vergilerinden kesinti yapmaması için İsrail'e baskı uygulamasını talep etti.

Norveç'in Filistin'e yaptığı kesintisiz desteği öven Iştiyye, "barışın ve Oslo anlaşmalarının hamilerinden" olan Norveç'i, iki devletli çözüm formülünü İsrail'in yıkıcı eylemlerine karşı koruyabilmek için Filistin devletini tanımaya çağırdı.

Bağışçılar Toplantısının gelecek hafta Birleşmiş Milletler'de yapılması planlanıyor.

İsrail, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinden aylık milyonlarca dolar kesinti yapıyor ve bu kesintinin, Filistin yönetiminin, tutuklu ve şehit ailelerinin yakınlarına tahsis ettiği fona tekabül ettiğini iddia ediyor.