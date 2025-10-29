Haberler

Filistin Başbakanı: İsrail Vergi Fonlarına El Koyarak Devletimizi Baltalıyor

Güncelleme:
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in Filistin vergi fonlarına el koyarak ve Gazze Şeridi'nde yönetim rolünü reddederek Filistin devlet kurumlarını baltaladığını açıkladı. Ayrıca, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in Filistin vergi fonlarına el koyarak ve Gazze Şeridi'nde Filistin yönetiminin rolünü üstlenmesini reddederek Filistin devlet kurumlarının çalışmasını baltalamaya devam ettiğini söyledi.

Filistin Başbakanlık Ofisi'nden, Başbakan Mustafa'nın kabine toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Mustafa, " İsrail'in eylemleri, Filistin devlet kurumlarının her düzeydeki çalışmalarını baltalamaya devam ediyor. Filistin'in vergi fonlarını sürekli olarak kesiyor. İşgalci devlet ( İsrail ) Gazze Şeridi'ndeki rolümüzü geri almamızı ve Batı Şeria ile Gazze'yi birleştirmemizi açıkça reddediyor ve Filistin Devleti'nin kurulması için atılan adımları engelliyor." dedi.

Filistin Başbakanı, uluslararası topluma İsrail'i Gazze'de, işgal altındaki Batı Şeria'da ve Kudüs'te saldırılarını durdurmaya zorlama çağrısı yaptı.

Gazze'nin kaosa sürüklenmesi ile yardım ve yeniden imar planlarının engellenmesi konusunda uyarıda bulunan Mustafa, Filistin devlet kurumlarını birleştirme konusundaki uzlaşının gecikmesinin elde edilen uluslararası ilgiyi azaltacağından endişe duyduğunu belirtti.

Mustafa, "Filistin halkı, katliamlar ve yerinden edilmelerin yaşandığı 2 yıl içinde ağır bir bedel ödedi. Bu bedel, kaosla veya statükoyu sürdüren düzenlemelerle sonuçlanmamalı ve davamızı sadece bir yardım çabasına dönüştürmemelidir." diye konuştu.

Gazze'de yeniden imar ve istikrarın sağlanmasının önemine değinen Mustafa, "Bu kritik dönemde ihtiyaç duyulan şey, işgalcilerin kararlarına karşı, Filistin hükümetinin Gazze'deki sorumluluklarını tam olarak üstlenmesini sağlayacak açık ve samimi bir ulusal duruştur." şeklinde konuştu.

Filistinli gruplar ile siyasi güçler, 24 Ekim'de Gazze Şeridi'nin yönetiminin "Gazze halkından bağımsız teknokratlardan oluşacak geçici bir Filistin komitesine" devredilmesi konusunda anlaşmıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Filistin Vergi Fonları

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor.

Filistin hükümeti ise vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerinde kesinti yapması nedeniyle Filistin yönetimi Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
