Filistin Başbakanı: İşgal Sürdürülebilir Kalkınmanın Önündeki En Büyük Engel

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in süregelen işgal politikalarının Filistin halkını sürdürülebilir kalkınma imkanlarından mahrum bıraktığını belirterek uluslararası toplumu Filistin ekonomisini canlandırmaya ve halkın direncini güçlendirmeye yönelik girişimleri desteklemeye çağırdı.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Mustafa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas adına İspanya'nın Sevilla kentinde düzenlenen 4. Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansı'na katıldı.

Mustafa, burada yaptığı konuşmada, "Filistin halkı sürdürülebilir kalkınma yolunda geride bırakılmıştır. İşgal sona ermeden ve barış sağlanmadan sürdürülebilir kalkınma mümkün değildir." dedi.

"İşgal, kalkınmanın önündeki en büyük engeldir"

Başbakan Mustafa, İsrail işgalinin Filistin'in kalkınmasının önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayarak uluslararası toplumun müdahalesi olmaksızın mevcut statükonun devam etmesinin, tüm bölge için "insani ve mali bir felakete" dönüşebileceğini kaydetti.

"Filistin halkı sadece küresel krizlerle değil, aynı zamanda temel siyasi ve insan haklarını gasbeden acımasız bir yerleşimci işgaliyle de mücadele ediyor." ifadesini kullanan Mustafa, Filistin topraklarında kalkınmayı engelleyen İsrail uygulamalarını da örneklerle açıkladı.

İsrail'in ekonomik kısıtlamaları ağır sonuçlar doğuruyor

Filistin Başbakanı Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 850'den fazla kontrol noktasının yaklaşık yüzde 60'ının kapalı olduğunu belirterek bu noktaların, halkın hareket özgürlüğünü kısıtladığını ve ekonomik faaliyetleri sekteye uğrattığını söyledi.

İsrail'in, Filistin'in 2,3 milyar dolardan fazla vergi gelirinden yaptığı "yasa dışı kesintilerin", gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 30'dan fazla daralmasına, işsizlik oranlarının yüzde 50'yi aşmasına ve hükümetin maaşları ödeyemez hale gelmesine yol açtığını vurguladı.

Uluslararası barış konferansı çağrısı

Başbakan Mustafa, ayrıca Filistin devletinin kurulması ve işgalin sona erdirilmesi amacıyla New York'ta uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesinin öneminden söz etti.

Mustafa, 17-20 Haziran arasında BM Genel Merkezinde Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Filistin Konferansı"na atıfta bulundu.

Söz konusu konferans, İsrail'in 13 Haziran'da ABD desteğiyle başlattığı İran saldırıları sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

Başbakan Mustafa, son olarak uluslararası topluma Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından onaylanan "Gazze'nin Yeniden İnşası Planı", Filistin hükümetinin uygulamaya koyduğu "Ulusal Kalkınma Programı", Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması ve iki devletli çözümün desteklenmesini hedefleyen diplomatik girişimleri destekleme çağrısında bulundu.