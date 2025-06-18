Filistin Başbakanı: İran-İsrail Gerilimi, Filistin'e Yönelik Saldırganlığı Tercüme Etmemeli

RAMALLAH, 18 Haziran (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İran ile İsrail arasındaki gerilimin, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik saldırganlığını ikinci plana atmaması gerektiğini vurguladı.

Filistin Başbakanlık Ofisi'nden salı günü yapılan açıklamaya göre İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Mustafa, uluslararası toplumun Gazze'ye yönelik ilgisini canlı tutmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Mustafa abluka altındaki Gazze'de savaşın sona erdirilmesi, insani yardım ve kurtarma malzemelerinin bölgeye ulaştırılması ve geçiş noktalarının açılmasına yönelik çabaların kesintisiz sürmesi gerektiğini ifade etti.

Filistin Başbakanı ayrıca, İsrail işgalini sona erdirecek ve bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını sağlayacak kalıcı bir çözüm için ciddi ve çok taraflı bir siyasi sürecin bir an önce hızlandırılması gerektiğini de dile getirdi.