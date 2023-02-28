Filistin Başbakanı İdam Cezası Yasa Teklifine Onay Veren İsrail'i Kınadı

RAMALLAH, 28 Şubat (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye Pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail vatandaşlarına karşı ölümcül saldırılarda bulunan Filistinlilere idam cezası getiren yasa teklifine onay veren İsrail komitesini kınadı.

Filistin Yönetimi kabinesinin haftalık toplantısında konuşan Iştiyye, "Bu yasa faşisttir ve bir suçtur. ve bizleri hak, özgürlük ve başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen, sürekli ve varlığını bağımsız olarak sürdürebilen bir devlette yaşama onuru talep etmekten alıkoyamayacak" diye konuştu.

İsrail bakanlar yasama kurulu yaptığı oylamada, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in lideri olduğu aşırı sağcı Otzma Yehudit Partisi'nin sunduğu yasa taslağını, ön okuma için İsrail parlamentosu Knesset'e gönderme kararı almıştı.

Karar, başsavcılığın itirazına rağmen alındı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin taslağı geciktirmek istediği öne sürüldü.

Gazze'de İslami Direniş Hareketi (Hamas) "ırkçı yasa" diye adlandırdığı yasanın tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Resmi Filistin istatistiklerine göre İsrail'in 23 hapishanesinde yaklaşık 4.780 Filistinli tutuluyor ve bunlar arasında 20 yıldan fazladır hapiste olan onlarca kişi bulunuyor.