Filistin Başbakanı: Huvvara Sakinlerinin İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Her Türlü Çabayı Göstereceğiz

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetinin "yerleşimci milislerin gerçekleştirdiği zalim saldırılar sonucunda meydana gelen büyük hasar sonrasında Huvvara kasabası sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü çabayı göstereceğini" belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetinin "yerleşimci milislerin gerçekleştirdiği zalim saldırılar sonucunda meydana gelen büyük hasar sonrasında Huvvara kasabası sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü çabayı göstereceğini" belirtti.

İştiyye açıklamayı, İsrailli yerleşimciler tarafından Pazar günü saldırıya uğrayan, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Huvvara kasabasında düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Filistinlilerin düzenlediği silahlı saldırıda iki İsraillinin ölmesi sonrasında yüzlerce İsrailli yerleşimci Pazar gecesi işgal altında bulunan Batı Şeria'ya intikam amaçlı şiddetli saldırılar düzenlemişti. En az bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla kişinin de yaralandığı saldırılarda, bölgedeki ev, dükkan, araç ve tarım alanları ateşe verilmişti.

SES (Arapça): MUHAMMED İŞTİYYE, Filistin Başbakanı:

"İsrailli çetelerin Nablus ve Cenin'de yaşananların bir uzantısı olarak bu kasabada işlediği suça tanık olmaya geldik. Yerleşimcilerin birer piyon olduğunu ve ordunun da onları koruduğunu gördük. Siyasi karar İsrail hükümeti ve onun aşırılık yanlısı unsurlarına uzanıyor. Şüphesiz ki, Huvvara'nın yeniden inşa edilmesi için acil yardıma ihtiyacı var."

Bölgeye bir hükümet heyetiyle gelen İştiyye, kasaba sakinlerinin uğradığı hasar ve kayıpların boyutu konusunda bilgi alarak ihtiyaçlarını dinledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Huvvara'dan bildiriyor. (XHTV)