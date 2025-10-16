Filistin Başbakanı Gazze'yi Yeniden İmar Planını Duyurdu

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'nin Filistin topraklarının bir parçası olduğunu ve Batı Şeria'yı nasıl yönetiyorlarsa Gazze'yi de öyle yöneteceklerini belirtti.

Mustafa, diplomatik misyon ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Ramallah'ta düzenlenen "Gazze'yi kurtarma ve yeniden imar planı" toplantısı öncesinde basın toplantısında konuştu.

Başbakan Mustafa, Gazze'nin yönetimiyle ilgili hiçbir makamdan garanti istemediklerini vurgulayarak, "Bu bizim ülkemiz ve Gazze, uluslararası hukuka ve Oslo Anlaşması da dahil olmak üzere 1990'larda imzalanan tüm anlaşmalara göre Filistin topraklarının bir parçasıdır. (İsrail) işgali devam ederken Batı Şeria'yı biz yönetiyoruz ve aynı şey Gazze için de geçerli." dedi.

Filistin hükümetinin Gazze'de ne zaman varlık göstereceğiyle ilgili olarak Mustafa, ilerleyen günlerde neler yaşanacağını kestirmenin imkansız olduğunu kaydetti ve şöyle devam etti:

"Sahadaki durum karmaşık. İsrail ne yapacak? Gazze'den çekilmeyle ilgili düzenlemeler ne zaman uygulanacak, bilmiyoruz. Ama Filistin yönetiminin, Gazze'yi devlet topraklarının bir parçası olarak gördüğünü ve tamamen kendi kontrolüne girmesi için gece gündüz çalıştığını söyleyebilirim."

Hamas'ın silahsızlandırılması konusuna da değinen Mustafa, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının net olduğunu ve Hamas'ın silahsızlandırılmasını öngördüğünü dile getirdi.

Mustafa, kurumsal olarak tek çatı altında birleşmiş bir Filistin devleti istediklerini ve meşru hükümetin silahları dışında hiçbir silaha ihtiyaçları olmadığını vurguladı.

Başbakan Mustafa, Filistin hükümetinin, Arap ve uluslararası uzmanlarla ortaklaşa bir şekilde, 67 milyar dolara mal olacak üç aşamalı, beş yıllık "Gazze'yi kurtarma ve yeniden imar planı" hazırladığını ifade etti.

Planın ayrıntılarını paylaşan Mustafa, ihtiyaçları karşılayacak ilk aşamanın altı ay süreceğini ve 3,5 milyar dolara mal olacağını, üç yıl sürecek ikinci aşamanın 30 milyar dolara mal olacağını ve son aşamanın da yeniden imarın tamamlanmasına odaklanacağını belirtti.

Mısır'da düzenlenmesi planlanan yeniden imar konferansına da değinen Mustafa, bu konferansın, uluslararası fonların toplanması ve yeniden imar için çalışmaların sürdüğünün teyit edilmesi bakımından önem arz ettiğini kaydetti.

Mustafa, "İsrail tarafı Gazze Şeridi'nden çekilme, sınır kapılarını açma, yardımların girişine izin verme ve yeniden imara olanak sağlama taahhütlerini yerine getirmeli, aksi takdirde hiç bir şey elde edemeyiz." dedi.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin ilerleyen günlerde başlaması planlanıyor.