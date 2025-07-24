Filistin Başbakanı, Gazze'ye Acil Yardım Çağrısında Bulundu

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, uluslararası topluma İsrail'in soykırım yaptığı ve aç bırakma siyaseti uyguladığı Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım ulaştırma çağrısında bulundu.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Mustafa, Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla Ramallah'ta düzenlenen Gazze konulu toplantıda konuştu.

Filistin Başbakanı, "Gazze'de felaket boyutunda olan ve giderek kötüleşen insani durum dayanılmaz bir hal aldı." dedi.

Uluslararası topluma seslenen Mustafa, İsrail'in Gazze'de soykırım ve aç bırakma siyasetine son vermek için çabaların artırılması, bölgeye insani yardım girişinin sağlanması amacıyla sınır kapılarının açılması çağrısı yaptı.

Mustafa, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşma zamanının geldiğini vurgulayarak "Gazze'deki halkımızın sadece insani yardıma ihtiyacı yok aynı zamanda özgürlük ve onurlu bir gelecek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze'de bugüne kadar 81'i çocuk en az 113 Filistinli açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 587 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 498 kişi yaralandı.