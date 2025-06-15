Filistin Başbakanı, Gazze'deki Krizi Durdurmak İçin Avrupalı Bakanlarla Görüştü

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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Fransa, İtalya, İspanya, Norveç ve GKRY dışişleri bakanları ile Gazze'deki insani krizi ve savaşın durdurulmasını ele aldı, uluslararası barış konferansı için hazırlıkların yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Fransa, İtalya, İspanya, Norveç ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanları ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü "soykırım savaşının" durdurulmasına yönelik çabaları ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa'nın Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve GKRY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmelerde özellikle Gazze Şeridi'nde devam eden insani krize dikkat çekildi ve insani yardım sevkiyatının yeniden başlatılması ile bölgede artan kıtlığın önlenmesi yönünde baskı yapılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistin-Avrupa istişarelerinin, yakın zamanda uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi için uygun koşulların oluşturulmasını hedeflediği ve bölgede kalıcı barış ile istikrarın sağlanabilmesinin, Filistin devletinin kurulmasına yönelik ciddi ve somut bir siyasi sürecin başlatılmasıyla mümkün olacağı yönündeki ortak kanaati yansıttığı belirtildi.

İsrail, ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürme, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi yöntemlerle uluslararası hukukun "soykırım" tanımına giren bir savaş yürütüyor.

Bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 183 binden fazla Filistinli öldü veya yaralandı, 11 binden fazla kişi kayıp.

Ayrıca yüz binlerce insan yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle çok sayıda kişi, özellikle çocuklar, hayatını kaybetti. İsrail ise, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu eylemlerin durdurulmasına yönelik çağrı ve kararlarını dikkate almamayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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