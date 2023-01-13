Filistin Başbakanı ABD'den İsrail'in İhlal ve Tek Taraflı Önlemlerini Durdurmasını İstedi

RAMALLAH, 13 Ocak (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD hükümetini, İsrail'in Filistinlilere karşı benimsediği tüm ihlalleri ve tek taraflı önlemleri durdurmaya çağırdı.

RAMALLAH, 13 Ocak (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD hükümetini, İsrail'in Filistinlilere karşı benimsediği tüm ihlalleri ve tek taraflı önlemleri durdurmaya çağırdı.

Konuya ilişkin resmi açıklamaya göre, Iştiyye bu sözleri Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Yakın Doğu İşleri Bürosunda Filistin işlerinden sorumlu özel temsilci Hady Amr ile yaptığı görüşmede söyledi.

Görüşmede iki taraf, Binyamin Netanyahu'nun başbakan olduğu yeni İsrail hükümetinin göreve gelir gelmez başlattığı tek taraflı uygulamaları ele aldı.

Görüşmede Iştiyye, Amr'a, "ABD tarafı, (Filistin'de) ulusal otoritenin altını oyan ve Filistin devleti kurulması olasılığını sistematik bir şekilde sona erdiren İsrail'in tek taraflı önlem ve tehditlerine son vermek için acilen harekete geçmeli" dedi.

Iştiyye, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yakında bölgeye yapacakları ziyaretin Filistin halkı için bir umut mesajı taşıması ihtiyacını vurguladı.

Iştiyye, "İki ABD'li yetkili, İsrail hükümetine, uluslararası hukuka ve Filistinlilerle imzaladığı anlaşmalara saygı duymak zorunda olduğunu belirten net bir ifadede bulunmalı" dedi.

Iştiyye, Amerika Birleşik Devletleri'nden, "İsrail hükümetine, tüm ihlalleri durdurması ve yasadışı olarak kestiği Filistin'in gelir alacaklarını serbest bırakması için gerçek bir baskı uygulamasını" istedi.

Iştiyye, Filistin halkının ve önderliğinin, "emrivakiyi kabul etmeyeceğini ve İsrail önlemlerine rağmen halkça, politik, diplomatik ve yasal mücadele yolunda ilerleyeceğini" söyledi.

İsrail güvenlik ve siyasi işler kabinesi Cuma günü, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na yaklaşmasından dolayı Filistin İdaresi'ne bazı cezai önlemler uygulanmasını onayladı.

Bu cezai önlemler Filistin'in vergi geliri alacaklarından 39,6 milyon ABD dolarlık bir kesinti yapılmasını ve Batı Şeria'da tamamen İsrail kontrolü altında bulunan C Bölgesindeki yapı ruhsatlarının dondurulmasını içeriyor.

Filistinliler, İsrail'in 1967 yılında ele geçirdiği ve aralarında Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin de bulunduğu bölgelerde, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bağımsız bir devlet kurmak istiyor.