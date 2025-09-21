Filistin Bakanı: Yarın Daha Fazla Ülke Filistin'i Tanıyacak

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, yarın daha fazla ülkenin Filistin devletini tanıyacağı tarihi bir güne tanıklık edeceklerini söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre Şahin, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Filistin için bu haftanın çok verimli ve önemli olacağının altını çizerek, "Filistin meselesine ilişkin küresel bir siyasi tartışmaya tanıklık edileceği bir haftaya giriyoruz." dedi.

İsrail'in yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombalamaya devam ettiği Gazze Şeridi'ne değinen Şahin, "Bu aşamada Filistin hükümetinin en öncelikli meselesi, Gazze'deki soykırım savaşı ve açlığı durdurmanın yanı sıra zorla yerinden etmenin önüne geçmek ve Filistin halkını korumaya almaktır." diye konuştu.

Uluslararası toplumun Filistin halkının haklarından yana bir duruş sergilediğine işaret eden Şahin, Filistin diplomasisinin de daha fazla destekleri toplama yönünde çaba sarf ettiğini kaydetti.

Önümüzdeki günlerde bir grup ülkenin Filistin devletini tanıyacağını aktaran Şahin, "Yarın daha fazla ülkenin Filistin'i tanıyacağı tarihi bir güne tanık olacağız. Filistin devletini tanıma ise İsrail'in Filistin toprakları üzerinde egemenliği olmadığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Şahin, Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere teşekkür ederek, dünyadaki diğer ülkelere de Filistin'i tanıma çağrısı yaptı.

İsrail işgali altında bulunan Filistin Devletini, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden 147'si tanıdı.

New York'ta yarın yapılacak BM 80. Genel Kurulunda 10 ülkenin daha Filistin'i tanımasıyla, Filistin Devletini tanıyan ülke sayısının 157'ye çıkması öngörülüyor.