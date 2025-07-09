Filistin Bakanı, AB'yi Gazze Saldırılarına Son Vermeye Çağırdı

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmak ve Filistin hükümetini zayıflatmayı amaçlayan politikalarını durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Şahin, AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Christophe Bigot'u Ramallah'taki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin katliama, soykırıma, yerinden edilmeye ve aç bırakılmaya maruz kalması konularının yanı sıra İsrail'in, "gümrük ve vergi gelirlerini keserek ve köylere, şehirlere ve mülteci kamplarına saldırarak" Filistin hükümetinin çalışmalarını baltalamayı amaçlayan politikaları ele alındı.

Bakan Şahin, Filistin halkının tarif edilemez bir şekilde yok edilip yerinden edildiğini belirterek, zamanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Şahin, Avrupa Birliği'ni Filistin halkına karşı yürütülen soykırım savaşını, yerinden etmeyi ve aç bırakmayı durdurmak için daha sıkı ve acil önlemler almaya ve Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki sorumluluklarını üstlenebilmesini sağlamak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya çağırdı.

Bakan Şahin, AB'nin politikalarının, "bağımsız Filistin devletini somutlaştırmak suretiyle" adil bir barışı teşvik eden eylem ve adımlara dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

Özel Temsilci Bigot da AB'nin Filistin hükümetini ve Filistin devletini desteklediğini belirterek, AB'nin barış sürecinin temeli olarak iki devletli çözüme bağlı olduğunu kaydet