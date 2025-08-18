Filistin, Avustralya'nın Tanıma Niyetine Yanıt Verdi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma niyetini açıklamasına karşılık İsrail'in Avustralyalı diplomatların vizelerini iptal etme kararını kınayarak, bu adımı "keyfi" olarak nitelendirdi ve tanımayacağını açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Filistin Yönetimi nezdinde görev yapan Avustralyalı diplomatların vizelerinin iptaline ilişkin açıkladığı keyfi tedbirin "en sert şekilde kınandığı" ifade edildi.

Açıklamada, kararın "yasadışı olduğunu, işgalci güce böyle bir yetki vermeyen Cenevre Sözleşmeleri, uluslararası hukuk ve meşruiyet kararlarıyla çeliştiğine" dikkat çekilerek, "Filistin Devleti bu kararı tanımıyor ve Avustralyalı diplomatları kendi temsilcisi ve akredite diplomatları olarak görüyor." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adımların "İsrail'in kibri ve siyasi dengesizlik durumunu yansıttığı" vurgulanan açıklamada, bu tür uygulamaların Avustralya ve diğer ülkelerin "uluslararası hukuka, iki devletli çözüme bağlılıklarını ve barışı sağlamak için Filistin Devleti'ni tanıma kararlılıklarını" daha da pekiştireceği kaydedildi.

Avustralya'nın İsrailli aşırı sağcı milletvekili Simcha Rothman'ın vizesini iptal etmesinin ardından Tel Aviv yönetimi, bugün, Canberra yönetiminin işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı almıştı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürülmesi fikrini savunmuş, bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.

ABD'de yayın yapan ABC News, İsrailli aşırı sağcı siyasetçi Rothman'ın "Avustralya Yahudi Derneği" adlı kuruluşun Sydney kentinde düzenleyeceği etkinlik nedeniyle ülkeye gelmeyi planladığını belirtmişti.