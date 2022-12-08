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Filistin, Avrupalı Kurumlarla Toplam 80,65 Milyon Euroluk Bir Dizi Anlaşma İmzaladı

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Filistin, Avrupalı Kurumlarla Toplam 80,65 Milyon Euroluk Bir Dizi Anlaşma İmzaladı

RAMALLAH, 8 Aralık (Xinhua) -- Filistinli ve Avrupalı kurumlar, Filistin topraklarında ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla Çarşamba günü 80,65 milyon euro (84,83 milyon ABD doları) değerinde bir dizi yatırım ve finansman anlaşması imzaladı.

RAMALLAH, 8 Aralık (Xinhua) -- Filistinli ve Avrupalı kurumlar, Filistin topraklarında ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla Çarşamba günü 80,65 milyon euro (84,83 milyon ABD doları) değerinde bir dizi yatırım ve finansman anlaşması imzaladı.

Anlaşmalar, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Avrupa Birliği-Filistin İş Forumu'nun oturumları sırasında imzalandı.

Foruma, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistinli ve Avrupalı işadamları, bankacılar, yatırımcılar ve hükümet temsilcileri katıldı.

Iştiyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin hükümeti ve AB'nin özel sektör projelerini destekleyerek büyümeyi artırmak için 30,5 milyon euro (32,08 milyon dolar) değerinde bir finansman anlaşması imzaladığı bildirildi.

İki taraf anlaşma kapsamında 2023 yılı başına kadar bu projelerden yararlanma koşullarını da belirledi.

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası ile Fransız, Hollanda ve İtalyan finans kurumlarıyla da Filistinli startup şirketlerini, istihdamı ve ekonomik büyümeyi desteklemek için 50,15 milyon euro (52,75 milyon ABD doları) tutarında kredi anlaşmaları imzalandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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