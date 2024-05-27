Glasgow Üniversitesi Rektörü: İsrail, Gazze'yi yaşanılmayacak bir bölgeye dönüştürmeyi hedefliyor

Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Gassan Ebu Sitte, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin " İsrail, esasında Gazze'yi yaşanılmayacak bir bölgeye dönüştürmeyi hedeflemektedir." dedi.

Ebu Sitte, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile görüşmesinin ardından, "Gazze Soykırımı Girişimi: Bir Görgü Tanığının Anlattıkları" konferansına katılmak için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine (ASBÜ) geldi.

İsrail'in Gazze kuşatması sırasında gönüllü hekimlik yapan ve yaşadıklarını bazı Avrupa ülkelerinde anlatması engellenen Rektör Ebu Sitte'yi, ASBÜ rektörlük binasının önünde Filistin için eylem yapan ve Filistinlilerin geleneksel kefiyesini takan öğrenciler karşıladı.

"İntikamımız çocuklarımızın gülüşleri olacak", "Yüzyılın soykırımı", "Gazze'de soykırımı durdurun"," İşgali derhal durdurun", "Üzülme! Bu davanın sahibi Hak'tır" pankartları taşıyan öğrenciler, "Özgür Filistin" ve "ASBÜ'den Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları attı.

Ebu Sitte, protesto yapan öğrencilerle selamlaştıktan sonra, konuşma yapmak üzere konferans salonuna geçti.

"Bu savaş çocukları hedef alıyor"

Ebu Sitte, konuşmasında, Türkiye'de "kardeşlerinin" arasında hissettiğini belirterek ülkedeki birçok kişinin, kuruluş ve derneğin Filistinlilerin derdini paylaştığını söyledi.

7 Ekim'in ardından Gazze'ye gittiğinde şehrin maruz kaldığı çok ağır saldırıları gördüğünü anlatan Ebu Sitte, saldırıların henüz ilk safhasında Şifa Hastanesi'nin içinin ve etrafının yaralılarla dolu olduğunu aktardı.

Ebu Sitte, yıllarca süren abluka koşulları altında ortaya çıkan savaşta, sağlık hizmetlerinin sıkıntılı olduğunu kaydederek bedeninin yüzde 60'ı yanmış 15 yaşında bir genci ameliyat ederken dezenfektan yoksunluğu nedeniyle sabun kullandıklarını belirtti.

Gazze'deki hastanelerde çok sayıda çocuğun bulunduğunu dile getiren Ebu Sitte, "Bu savaş çocukları hedef alıyor." dedi.

Ebu Sitte, birçok Filistinli çocuğun İsrail'in Gazze'ye saldırıları sebebiyle ailesini kaybettiğine işaret ederek, diğer hastaların kimsesiz çocuklarla ilgilendiğini anlattı.

Gazze'de tıbbi teçhizat yetersiz

Şifa Hastanesi'nin bölgedeki en büyük hastane olmasına rağmen yatak kapasitesinin hastalar için yetersiz kaldığını vurgulayan Ebu Sitte, bazı yaralıları koridorda tedavi ettiklerini söyledi.

Ebu Sitte, hastanelerde tıbbi teçhizatın yetersizliğine dikkati çekerek, bazı hastaları düşük tesirli ağrı kesicilerle tedavi etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Ellerinde yaralıları tedavi edecek malzeme kalmayınca ve Şifa Hastanesi'ne saldırılar yoğunlaşınca hastaları farklı hastanelere naklettiklerini ifade eden Ebu Sitte, hastanelerin bile güvensiz hale geldiğini söyledi.

Ebu Sitte, çalıştığı hastaneye füzeyle saldırılması nedeniyle tavanın üzerlerine çöktüğünü aktararak, kendine geldiğinde insanların yanarak öldüğüne ve ambulansların yandığına tanıklık ettiğini dile getirdi.

"İsrail silahları soykırım maksatlı kullanıyor"

İsrail'in silahlarını "soykırım" maksatlı kullandığını belirten Ebu Sitte, sağlık sektörünün programlı şekilde hedef alındığını ifade etti.

Ebu Sitte, birçok ülkenin, hastanelere saldırılmasına zayıf tepki verdiğine işaret ederek, bunun, İsrail'in saldırılarını sürdürmesi için yakılan "yeşil ışık" olduğu yorumunu yaptı.

İsrail'in hastanelerde çalışan doktorları hedef aldığı değerlendirmesini yapan Ebu Sitte, İsrail'in doktorlardan birini takip edip öldürdüğünü belirtti.

Ebu Sitte, hastanelere giden yolların İsrail tarafından kapatıldığını, doktorların bütün sıkıntılara rağmen hastaları tedaviye devam ettiğini söyledi.

Batı medyasını, İsrail yanlısı yayın yapmakla suçlayan Ebu Sitte, hastaneleri Filistinlilerin değil, İsraillilerin vurduğunu kaydetti.

Ebu Sitte, Batı medyasının, hastaneleri Filistin direnişçilerinin karargahıymış gibi yansıttığına dikkati çekerek, İsrail'in bu esnada mülteci kamplarını ve hastaneleri bombalamayı sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail'in fosfor bombası kullanımı

Mülteci kamplarından Şifa Hastanesi'ne getirilen hastaların yanıklarını tedavi ettiğini anlatan Ebu Sitte, "(İsrail) bombalarda fosfor kullanarak onları yaralamış." diye konuştu.

Ebu Sitte, yaralıları tedavi edecek dezenfektanın tükendiğine işaret ederek, bu işlevi görmek için "sıvı sabun" ve "dezenfektanı" karıştırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Tıbbi malzemelerin yetersizliğinin hastaların yaralarının derinleşmesine sebep olduğunu vurgulayan Ebu Sitte, mecburen bazı hastaları ampüte ettiklerini anlattı.

Ebu Sitte, savaşın sürdüğü Suriye'de de çalıştığını fakat Gazze'deki gibi derin yaraları hiçbir yerde görmediğinin altını çizerek, hastanelerin ve kan bankalarının İsrail ablukası altında olduğunu söyledi.

Öldürülen bazı doktorların cesedinde işkence izleri görüldüğünü aktaran Ebu Sitte, doktorların zorluklara rağmen özveriyle çalıştığını kaydetti.

Gazze'nin güneyindeki ve kuzeyindeki durum içler acısı

Ebu Sitte, Gazze'nin güneyindeki durumun kuzeydekinden daha iyi olmadığını vurgulayarak, güneyde de tıbbi malzeme eksikliği olduğunu anlattı. Ebu Sitte, yeterince tıbbi malzeme olması durumunda ölen birçok kişinin ampütasyon yoluyla kurtarılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in dron kullanarak hastanelerdeki insanları öldürdüğünü vurgulayan Ebu Sitte, İsrail'deki üniversiteler ile savunma sanayisi arasında işbirliği olduğunu söyledi.

Ebu Sitte, İsrail'in dün mülteci kamplarını bombalayarak büyük katliam yaptığına dikkati çekti.

Dünyanın dönüşüm içinde olduğunu belirten Ebu Sitte, "Batı medyasının, Batı devletlerinin ikiyüzlülüğü ortaya çıkınca insanlar uyanmaya başladı." ifadesini kullandı.

Ebu Sitte, Türk milletinin Filistin meselesini Nekbe'den önce kucakladığını vurgulayarak, "Biz burada dertlerimizi dile getirirken, kardeşlerimize dertlerimizi anlatıyoruz." dedi.

"İsrail, esasında Gazze'yi yaşanılmayacak bir bölgeye dönüştürmeyi hedefliyor"

Ebu Sitte, konferansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Doktorluk yaptığı Gazze'de çok sayıda çocuğun ve meslektaşının ölümüne tanıklık ettiğini kaydeden Ebu Sitte, "Çocukların elleri ve ayaklarının kesilmiş, koparılmış halde olduğunu gördüm." dedi. Ebu Sitte, hayatını kaybeden çocukların geride bıraktıkları eşyaların kendisini etkilediğini anlattı.

Ebu Sitte, "İsrail, esasında Gazze'yi yaşanılmayacak bir bölgeye dönüştürmeyi hedeflemektedir." diyerek, İsrail'in Filistinlileri kendi vatanlarında göç ettirmeyi, bunun başaramazsa "insanları orada yok etmeyi" hedefleyeceğini dile getirdi.

Tıbbi ekiplerin ve doktorların İsrail'in hedefinde olduğuna işaret eden Ebu Sitte, "Özellikle çocuklar için gönderilen ilaçların ulaşmasının engellemesi, aslında İsrail'in, gelecekte oluşacak neslin hasta bir nesil olmasını hedeflediğini göstermektedir." diye konuştu.

Ebu Sitte, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve katliamın durdurulmasını dilediğini kaydederek sınır kapılarının açılması ve sahra hastanelerinin kurulması gerektiğini söyledi.

Dünya çapında süregelen Filistin destekçisi protestolara ilişkin soruyu yanıtlayan Ebu Sitte, Batı ülkelerindeki kişilerin Filistin'e bakışlarında köklü değişim yaşandığını ve "siyonistlerin uyduruk hikayelerinin" sona erdiğini belirtti.

Ebu Sitte, Batı ülkelerinin "İsrail'e karşı tepkiye ilişkin tereddütlü tavırlarına" dikkati çekerek, bu ülkelerin kararsız kaldığı değerlendirmesinde bulundu.