Filistin asıllı avukat, UCM'nin İsrail'in suçlarını tanıması için mücadele ediyor

Filistin asıllı avukat ve hukuk danışmanı Khaled Al-Shouli, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal etme kararının hukuka aykırı olduğunu, Tel Aviv hükümetinin uluslararası yükümlülüklerine uyması gerektiğini belirtti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi.

Bu karar, dünya genelinde birçok ülkenin ve uluslararası kuruluşun tepkisini çekti.

Filistin asıllı Fransa ve Ürdün vatandaşı avukat Al-Shouli, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde "Filistin devletindeki durum" başlıklı soruşturma dosyası kapsamında 9 Temmuz'da mahkemeye sundukları şikayet dilekçeleri ve İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararı hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Al-Shouli, 9 Temmuz'da UCM'ye sundukları 2 şikayet dilekçesinin, 9 Kasım 2023'te Filistinli mağdurların avukatlarının soykırım suçu gerekçesiyle aynı mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinin devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Başka tanık ifadelerini ve belgeleri de UCM'ye sunacaklarını dile getiren Al-Shouli, Gazze'de açlığın savaş suçu olarak kullanılmasına ilişkin ve Filistinli tutuklular için sundukları 2 dilekçenin birbirini tamamladığını vurguladı.

Al-Shouli, bu dilekçelerin UCM Başsavcısı Karim Khan'ın ekibi tarafından incelenmesini olumlu bir yanıt olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Sundukları delillerle ilgili Al-Shouli, şunları kaydetti:

"Bu unsurların doğrulanması, değerlendirilmesi ve Filistin'deki duruma ilişkin dosyaya eklenmesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü burada ' Filistin devletindeki durum' adlı bir vakayla karşı karşıyayız. Bu durum birçok dosyayı kapsıyor. Yalnızca tutuklular, açlık, savaş suçları, Gazze'de şu anki insanlığa karşı suçlar değil, Batı Şeria'daki sömürge suçu ve diğer suçların yanı sıra genel olarak Filistinli mültecilere karşı işlenen suçlar da bulunuyor. Bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu unsurları dosyaya ekleyebilmek için tüm bu girişimlere açık.???????"

" Filistin'in tamamının işgali hukuka aykırı"

Al-Shouli, birçok insanın İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararının niteliğinin ne olduğunu öğrenmeye çalıştığını belirterek, "Buna 'İsrail işgali' diyoruz." dedi.

Gazze'yi yeniden işgal eden ve burada müdahalelerde bulunan İsrail'in uluslararası sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Al-Shouli, İsrail'in Gazze'yi işgal kararının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Al-Shouli, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 19 Temmuz 2024 tarihli kararında, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinin hukuka aykırı olduğu görüşünü bildirdiğini hatırlatarak, "Filistin işgal altında ve işgal hukuka aykırı. Bu nedenle Lahey'deki UAD, hukuka aykırı olan bu durum hakkında bir görüş bildirdi." diye konuştu.

"Soykırım suçlarından sorumlu tüm İsrailli yetkililer UCM'de sırayla yargılanmalı"

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinden, bir bedel ödemeden her türlü avantajı elde etmek istediğine işaret eden Al-Shouli, uluslararası kurumlara, İsrail'in işgal eylemlerinin hukuka aykırı olduğunu ve bu konuda sorumluluk alması gerektiğini söylemek adına gerekli unsurları toplamak için çalıştıklarını anlattı.

Al-Shouli, "Savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve hatta soykırım suçlarından sorumlu tüm İsrailli yetkililer Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde sırayla yargılanmalı, ayrıca İsrail devletinin sorumluluğu da Uluslararası Adalet Divanı'nda ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal kararıyla UCM'nin statüsünde tanımlanan 4. suç olan "saldırı suçuyla" karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Al-Shouli, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki eylemlerinin ve ilhaklarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına aykırı olduğuna işaret etti.

Al-Shouli, "İsrail devletinin, yükümlülüklerine uyması gereken BM'ye üye devletlerden olduğunu ve aynı zamanda BM Şartı'na da uyması gerektiğini çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Avukat Al-Shouli, bu konuda uluslararası toplumun sorumluluk alıp, BMGK'ye başvurması ve İsrail'in kararlarından vazgeçip uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi için başka baskı araçları oluşturması gerektiğini söyledi.

"İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlamak için uluslararası bir güç gerekiyor"

Al-Shouli, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi için ekonomik ve diplomatik yaptırımların uygulanabileceğini, bu ülkeyi uluslararası arenada tecrit etmenin, kendi hata, kusur ve suçlarını kabul edip telafi etmeye iteceğini belirtti.

ABD'nin İsrail'i koşulsuz desteklediğine dikkati çeken Al-Shouli, "İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlamak için uluslararası bir güç gerekiyor." dedi.

Al-Shouli, Filistin devletinin resmi olarak tanınmasının bu ülkeye daha fazla meşruiyet kazandıracağını vurgulayarak, Filistin'in farklı Avrupa ülkelerinin kendisini tanımasını memnuniyetle karşıladığına inandığını ve bu durumun farklı ülkeleri teşvik ettiğini dile getirdi.