Filistin Alimler Birliği: İsrail, baskınlarla Aksa'nın Yahudiler için kutsallığını ispata çalışıyor

Filistin Alimler Birliği Başkanı Nesim Yasin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarının amacının "Aksa'nın Yahudilik için de kutsallığını kanıtlamak" olduğunu belirtti.

Filistin Alimler Birliği Başkanı Nesim Yasin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarının amacının " Aksa'nın Yahudilik için de kutsallığını kanıtlamak" olduğunu belirtti.

Filistin merkezli Quds Press'e konuşan Yasin, "İsrail işgali, Mescid-i Aksa'nın avlusunun yalnızca Müslümanlara ait olmadığı, Yahudilerle paylaşılması gerektiği fikrini pekiştirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "Mescid-i Aksa'yı bölmeyi, böylece bir kısmının Yahudilerin ibadetine ayrılmasını" hedeflediğini kaydeden Yasin, Yahudilerin uzun bir süredir Mescid-i Aksa'da kalıcı olmaya çalıştığını vurguladı.

Yasin, Yahudi yerleşimcilerin hemen her gün düzenlediği baskınlarla Mescid-i Aksa'ya zorla girdiğini ve İsrail'in Aksa'yı yıkıp sözde mabetlerini inşa etmek için "doğru anı kolladığını" söyledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu baskınlarda Yahudi yerleşimciler, Harem-i Şerif'te Talmudik ayinler düzenleyerek ve İsrail bayrakları açarak Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yerleşimci baskınlarının Müslümanların egemenliğinin ihlal ettiğini vurguluyor.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, geçen hafta Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'den Gazze ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılarla iyice tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 11 Nisan'da ise fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ramazan ayının sonuna kadar durdurma kararı almıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Savunma Bakanı Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Müdürü Yaakov Shabtai'nin tavsiyesi üzerine Başbakan Netanyahu'nun, "Yahudi ziyaretçi ve turistlerin" ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmesine karar verdiği belirtilmişti.