PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Filistin, Al Jazeera Yayın Yasağını Kaldırdı

Filistin, Al Jazeera Yayın Yasağını Kaldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Al Jazeera'nın Filistin topraklarındaki faaliyetlerine yönelik yayın yasağını kaldırdı. Al Jazeera, yarından itibaren yeniden yayın yapmaya başlayacak. Yasağın kaldırılması, basın özgürlüğü konusundaki uluslararası eleştirilerin ardından geldi.

RAMALLAH, 13 Mayıs (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, pazartesi günü Al Jazeera televizyonunun Filistin topraklarındaki faaliyetlerine yönelik yasağı kaldırdı. Katar merkezli yayın kuruluşu salı gününden itibaren Filistin topraklarındaki faaliyetlerine yeniden başlayabilecek.

Al Jazeera'nin Batı Şeria Büro Şefi Velid el-Omari kararı doğrulayarak, yayın ekiplerinin yerel yönetmelik ve medya medya protokollerine uygun şekilde çalışmalarına başlayacağını belirtti.

Filistin Yönetimi, ocak ayında Al Jazeera'nin yayınlarında "kışkırtma ve toplumsal huzuru bozucu içerik" bulunduğu gerekçesiyle yayın yasağı getirmişti.

Karar, basın özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle uluslararası medya gözlemcileri ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirilmişti.

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yasağın niçin kaldırıldığına dair resmi bir açıklama yapılmasa da uzmanlar kararın, siyasi ve güvenlik sorunlarının sürdüğü bir dönemde Filistin Yönetimi ile bölgesel medya kuruluşları arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik daha kapsamlı bir girişim çerçevesinde alınmış olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak!
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.