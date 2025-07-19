Filistin, Açlık Soykırımını Durdurun Çağrısı Yaptı

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Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Gazze'deki açlık soykırımının sona ermesi için uluslararası toplumun acil harekete geçmesini talep etti.

Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde halkı aç bırakarak uyguladığı "açlık soykırımını" durdurmak için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.

Şeyh, "Filistin yönetimi, dünya ülkelerine ve liderlerine acil mesajlar göndererek, Filistin halkına aç bırakmak suretiyle uygulanan ve Gazze'deki çocukları yok eden açlık soykırımının bitirilmesi için acil ve ciddi adımlar atılmasını talep etti." ifadesini kullandı.

Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, Gazze'deki durumun, yaşananlara sessiz kalanlar için utanç verici olduğunu belirterek İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve Filistin halkının kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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