Filistin, ABD'ye İsrail'in Gazze Saldırılarını Durdurma Çağrısında Bulundu

Filistin, İsrail'in Gazze kentine yönelik geniş çaplı saldırılarının tehlikeli bir tırmanış olduğunu belirterek, ABD yönetiminden saldırıların durdurulması için sorumluluklarını üstlenmesini talep etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik geniş çaplı saldırıları, halkımızın milyonlarca evladının hayatını tehdit eden tehlikeli bir tırmanıştır. Bu durum, insani felaketin boyutunu daha da derinleştirecektir." ifadesini kullandı.

İsrailli yetkililerin "Gazze'nin yakılması ve yeniden işgal edilmesi" yönündeki çağrılarının büyük bir tehlike barındırdığına işaret edilen açıklamada, bunun İsrail'in geçmişte işlediği suçlara yeni savaş suçları eklediği kaydedildi.

Ebu Rudeyne, bu tehlikeli tırmanışın sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu belirterek, ABD yönetimine saldırıların durdurulması konusunda sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı. Ebu Rudeyne ayrıca, Washington'dan İsrail'i Filistin halkına yönelik kapsamlı saldırıları sürdürme konusunda cesaretlendirmemesi ve Tel Aviv'i saldırıları sona erdirmeye zorlamasını istedi.

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yüzbinlerce Filistinli sivilin hayatının tehlikeye atıldığına dikkati çekilerek, İsrail hükümetinin Gazze kentinin işgaline başlandığını övünçle duyurmasının son derece tehlikeli olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırıları başlattığını duyurmuştu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.