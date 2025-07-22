Filistin, 25 Ülkeden Gelen Ateşkes Çağrısını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin, aralarında İngiltere, Avustralya, Fransa ve Kanada'nın bulunduğu 25 ülkenin Gazze Şeridi'nde "koşulsuz ve kalıcı ateşkes" için yaptığı ortak çağrıyı memnuniyetle karşılayarak " İsrail'in vahşi saldırılarını durdurmak için pratik adımlar atılması" çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere, Avustralya, Fransa ve Kanada'nın bulunduğu 25 ülkenin Gazze Şeridi'nde "koşulsuz ve kalıcı ateşkes" için yaptığı ortak çağrıdan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, ortak açıklamanın, uluslararası toplumun İsrail güçlerinin işlediği korkunç suçlara ve özellikle "ölüm tuzakları" olarak nitelenen ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yakınında yiyecek ve su arayan Filistinli sivillerin öldürülmesine karşı duyduğu şoku ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'ye yönelik vahşi İsrail saldırısının sona erdirilmesi gerekliliğini yeniden vurgulayan, zorla yerinden etme, yerleşim yerlerini genişletme ve işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşim projeleriyle iki devletli çözüm umutlarını baltalama girişimlerini kesin bir dille reddeden bu ortak tutumu derin bir takdirle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ortak açıklamayı yayımlayan ülkelere "bu ilkeli tutumu, soykırımı durdurarak ve İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikasına son vererek pratik ve somut adımlara dönüştürmeleri" çağrısında bulundu.

25 ülke, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen Filistinlileri öldürmesini kınadı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 21 aydır sürdürdüğü katliamlar ve insani yardıma uyguladığı ambargo nedeniyle açlıktan ölümlerin görülmesine uluslararası kamuoyundan tepkiler giderek artıyor.

İngiltere, Fransa, Kanada ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'in de aralarında olduğu 26 uluslararası ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'i insani yardım bağlamında uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran açıklamada, "Yardımların damla damla verilmesini ve en temel ihtiyaçları olan su ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin insanlık dışı şekilde öldürülmesini kınıyoruz. 800'den fazla Filistinlinin yardım ararken öldürülmüş olması dehşet verici." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin nüfusunun "insani yardım kentine" taşınmasına yönelik tekliflerin "kesinlikle kabul edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in 21 aydır sürdürdüğü saldırıların "derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes yoluyla" artık sona erdirilmesi gerektiği kaydedildi.