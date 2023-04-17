Filistin 1948 İslami Hareketinden Hatib'e göre İran, çıkarları için Filistin davasını kullanıyor Açıklaması

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı "Kudüs Gücü" adlı birliklerden Filistin'de bir kahramanlık görmediklerini ancak Suriye'de mazlumlara karşı savaştıklarını ifade etti.

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı "Kudüs Gücü" adlı birliklerden Filistin'de bir kahramanlık görmediklerini ancak Suriye'de mazlumlara karşı savaştıklarını ifade etti.

Hatib, resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı paylaşımda, İran'ın eski dini lideri Humeyni tarafından ilk olarak 1979'da ilan edilen "Uluslararası Kudüs Günü" dolayısıyla İran'ın Suriye savaşındaki rolünü eleştirdi.

Hatib, "Humeyni'nin Müslümanların kalbini kazanmak ve İran projesine ilgilerini çekmek için 1979'da açıkladığı yeni İran siyasi takvimine göre, ramazan ayının son cuma gününün Uluslararası Kudüs Günü olarak anıldığını" kaydetti.

Filistin 1948 İslami Hareketi yetkilisi Hatib, İran'ın, askeri birlikleri için kullandığı "Kudüs Gücü" gibi isimlendirmeler yoluyla bölgesel çıkarları için Filistin davasını istismar ettiğini savundu.

Suriye'deki iç savaşta masum sivillerin öldürülmesinde İran Devrim Muhafızları Ordusunun rolüne dikkati çeken Hatib, şunları kaydetti:

"Kudüs Gücü olarak adlandırılan kuvvetlerin Kudüs'te bir kahramanlığını görmedik, duymadık. Ancak Halep'te, Humus'ta, Şam'a bağlı Guta'da ve tüm Suriye'de yıllar boyunca neler yaptıklarını duyduk. Kudüs Gücü'nü yetiştiren, Muhammediler, Zeynebiler, Fatımiler ve diğerleri gibi mezhepçi milis güçleridir. Kardeş Suriye halkının, özgürlük ve onur talep eden mazlum ve mağdur edilmiş evlatlarından başka kimseye karşı onların şiddetli bir savaş açtığını görmedik."

"Nasıl oldu da pusulaları Kudüs iken Halep, Humus, Sana ve Bağdat'a saptı?" ifadelerini kullanan Hatib, şöyle devam etti:

"Ve bir hatırlatma olarak söylüyorum; Haçlıların miladi 1099'da Kudüs'ü işgal etmeleri, ancak Zeynebiler ve Fatımilerin yolunu izleyen, Fatımi Ubeydilere bağlı Mısır birlikleri Kudüs'ten çekildikten sonra gerçekleşmişti. Adı 'İftihar ed-Devle' olan liderleri, Haçlıların Askelan'a ulaşmasını sağlamıştı."

Hatib, "Kudüs'ü Haçlı işgaline teslim edenler Kudüs'ü siyonist işgalden kurtaramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs Günü, ilk kez 1979'da ramazanın son cuma günü, İran'ın eski dini lideri Humeyni tarafından Filistin'in bağımsız olması isteğine dikkati çekmek ve bu düşünce taraftarlarını desteklemek amacıyla başlatılmıştı.

Kudüs Gücü

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü adlı özel birlikler, İran dışındaki askeri-istihbari operasyonlardan sorumlu olarak hareket ediyor.

Kudüs Gücü'nün eski ünlü komutanı Kasım Süleymani, 1998'de başına geçtiği bu birliğin bölgedeki etkisini büyük oranda artırmış ve Suriye başta olmak üzere Irak, Lübnan ve Yemen gibi ülkelerde İran'ın nüfuzunu genişletmişti.

Süleymani, özellikle Suriye'deki iç savaş sürecinde Beşşar Esed rejimi safında savaşmak üzere getirdiği yabancı milisler üzerinden Kudüs Gücü'nün bu ülkedeki etkinliğini artırmıştı.

Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve beraberindeki Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü. Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.