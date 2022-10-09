Filipinli radyo sunucusu Mabasa'nın cenaze töreni
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Cenaze töreninden detaylar Filipinler'in Paranaque kentinde, evinin yakınlarında arabasında öldürülen Filipinler hükümetinin eleştirmenlerinden radyo sunucusu Percival Mabasa'nın cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninden detaylar Filipinler'in Paranaque kentinde, evinin yakınlarında arabasında öldürülen Filipinler hükümetinin eleştirmenlerinden radyo sunucusu Percival Mabasa'nın cenaze töreni düzenlendi. Mabasa'nın yakınları cenazede üzüntü yaşadı.
Kaynak: AA / Güncel