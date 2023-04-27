Filipinli Balıkçılar, Filipinler-Abd Gerçek Mühimmatlı Ortak Tatbikatları Protesto Etti

MANİLA, 27 Nisan (Xinhua) -- Filipinli balıkçı grupları ve destekçileri, Manila'nın kuzeybatısındaki Zambales eyaleti açıklarında kullanımdan kaldırılmış bir donanma gemisinin batırılmasına da sahne olan, gerçek mühimmatların kullanıldığı deniz tatbikatlarını protesto etti.

MANİLA, 27 Nisan (Xinhua) -- Filipinli balıkçı grupları ve destekçileri, Manila'nın kuzeybatısındaki Zambales eyaleti açıklarında kullanımdan kaldırılmış bir donanma gemisinin batırılmasına da sahne olan, gerçek mühimmatların kullanıldığı deniz tatbikatlarını protesto etti.

Çarşamba günü gerçekleştirilen gösteride protestocular, "ABD Emperyalist 1 Numaralı Terörist," "EDCA'ya Hayır!" "ABD Askeri Üslerine Hayır!" ve "Ortak ABD- Filipinler Askeri Tatbikatlarına Hayır" yazan pankartlar taşıdı. Göstericiler, Filipinler hükümetine ABD'yle yapılan Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması'nı (EDCA) iptal etme çağrısı yaptı.

Göstericiler, hem kıyı hattında hem de denizdeki teknelerde ayrı ayrı protestolar düzenledi. Filipinlileri "ABD'nin saldırı savaşlarına karşı çıkmaya" çağıran protestocular, askeri tatbikatların tehlikeli olduğunu ve balıkçılar başta olmak üzere halkın geçim kaynaklarını altüst ettiğini dile getirdi.

İlk kez düzenlenen Ortak Kıyı Gerçek Mühimmatlı Tatbikat'a yaklaşık 1.400 Filipinlinin yanı sıra ABD'li deniz piyadesi, asker, denizci, havacı ve sahil güvenlik görevlisi katılıyor.

Tatbikatlar, hedef geminin bir dizi yer ve hava bazlı silah sistemi kullanarak tespit edilmesi, kimliğinin saptanması, hedef alınması ve vurulmasını içeriyor.

Tatbikatlar, 11-28 Nisan tarihlerinde Filipinler'de çeşitli alanlarda Filipinler'le ABD arasında uzun yıllardır düzenlenen en büyük ölçekli ortak askeri tatbikatlar kapsamında gerçekleştiriliyor.