Filipinli aktivistler ve balıkçılar Güney Çin Denizi'nde egemenlik haklarını savunmak için yola çıktı

Filipinli aktivistler ve balıkçılar, yaklaşık 100 teknelik filo ile ülkelerinin egemenlik haklarını savunmak amacıyla ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin doğusunda Çin tarafından korunan Scarborough Sığı'na doğru yola çıktı.

Filipinler Sahil Güvenliği ve donanma, ahşap teknelerle yola çıkan aktivistler ve balıkçıları uzaktan izlemek üzere birer devriye gemisi görevlendirdi.

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Scarborough Sığı'na doğru yola çıkan yaklaşık 100 teknelik filodaki aktivist ve balıkçılara onlarca gazeteci de katıldı.

Çin Sahil Güvenliği ve gemileri ise davetsiz misafir olarak gördükleri grupları bölgeden uzaklaştırtmak için sıklıkla tazyikli su ile müdahalede bulunuyor.

Etkinliğin organizatörlerinden aktivist Rafaela David, "Uluslararası hukuk temelinde barışçıl olan misyonumuz egemenlik haklarımızı savunmayı amaçlamaktadır." dedi.

David, "Bölgeyi sivilleştirmek ve toprak bütünlüğümüzü korumak için provokasyona değil, kararlılığa yelken açacağız." ifadesini kullandı.

Scarborough Sığı

Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede bulunuyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Çin Sahil Güvenliği gemilerinin ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin doğusundaki Scarborough Sığı'nda devriye görevi yapan Filipinler'e ait 2 gemiye 30 Nisan'da tazyikli su sıktığı bildirilmişti.