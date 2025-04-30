Filipinler ve Yeni Zelanda'dan Askeri İşbirliği Anlaşması

Filipinler ve Yeni Zelanda, ülkelerin askeri güçlerinin birbirlerinin topraklarında tatbikat düzenlemesini öngören "Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması"na imza attı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre "Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması", Filipinler Savunma Bakanı Gilbert Teodoro Jr. ile Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins tarafından Filipinler'in başkenti Manila'daki Malacaang Sarayı'nda, Devlet Başkanı Ferdinand R. Marcos Jr'ın huzurunda imzalandı.

Başkan Marcos Jr, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki işbirliğinde kaydedilen ilerleme için Yeni Zelanda hükümetine teşekkür ederek "İkili ve çok taraflı temelde oluşturduğumuz ortaklıklar ve yaptığımız anlaşmalar son derece önemli hale geldi." dedi.

Anlaşma, ülkelerin askeri güçlerinin birbirlerinin topraklarında tatbikat düzenlemesini içeriyor.

Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde Çin'in artan baskısına karşı bölge ülkeleriyle güvenlik ilişkilerini derinleştirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Filipinler'in ABD ve Avustralya ile de benzeri anlaşmaları bulunurken Fransa ile de müzakereler sürüyor.

Yeni anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Filipinler Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.