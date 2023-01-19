Filipinler ve Tayland Çin Yeni Yılı'nın Coşkusunu Yaşıyor

MANİLA/BANGKOK, 19 Ocak (Xinhua) -- Yaklaşan Çin Yeni Yılı ya da Tavşan Yılı bu yıl 22 Ocak'ta başlayacak.

Filipinler'in başkenti Manila'daki Çin mahallesinde insanlar yaklaşan Çin Yeni Yılı için süs seçiyor, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

MANİLA/BANGKOK, 19 Ocak (Xinhua) -- Yaklaşan Çin Yeni Yılı ya da Tavşan Yılı bu yıl 22 Ocak'ta başlayacak. Fenerler, asılı külçe altın süslemeleri, tavşan karikatürü görselleri... Yeni yıl unsurları, şenlikli ve canlı atmosferi yansıtan kırmızı ve altın renkleri ile Manila ve Bangkok sokaklarından yayılıyor.

Sokaklar ise yeni yılı karşılamak için çeşitli süsler satın alan insanlarla dolup taşıyor.

Filipinler'in başkenti Manila'daki Çin mahallesinde insanlar yaklaşan Çin Yeni Yılı için süs seçiyor, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Bir müşteri, Filipinler'in başkenti Manila'daki Çin mahallesinde yaklaşan Çin Yeni Yılı için hazırlanan süslerin fotoğraflarını çekiyor, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in başkenti Manila'daki Çin mahallesinde insanlar yaklaşan Çin Yeni Yılı için süs seçiyor, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Bir kadın, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş merkezinin önünde yaklaşan Çin Yeni Yılı için düzenlenen süslerin önünde fotoğraf çektiriyor, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş merkezinin önünde yaklaşan Çin Yeni Yılı için düzenlenen süslemeler, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki müşteriler bir mağazada süs seçiyor, 16 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki müşteriler bir mağazada süs seçiyor, 16 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)