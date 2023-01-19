Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filipinler ve Tayland Çin Yeni Yılı'nın Coşkusunu Yaşıyor

Güncel Haberler

Filipinler ve Tayland Çin Yeni Yılı'nın Coşkusunu Yaşıyor

MANİLA/BANGKOK, 19 Ocak (Xinhua) -- Yaklaşan Çin Yeni Yılı ya da Tavşan Yılı bu yıl 22 Ocak'ta başlayacak.

Filipinler ve Tayland Çin Yeni Yılı'nın Coşkusunu YaşıyorFilipinler'in başkenti Manila'daki Çin mahallesinde insanlar yaklaşan Çin Yeni Yılı için süs seçiyor, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

MANİLA/BANGKOK, 19 Ocak (Xinhua) -- Yaklaşan Çin Yeni Yılı ya da Tavşan Yılı bu yıl 22 Ocak'ta başlayacak. Fenerler, asılı külçe altın süslemeleri, tavşan karikatürü görselleri... Yeni yıl unsurları, şenlikli ve canlı atmosferi yansıtan kırmızı ve altın renkleri ile Manila ve Bangkok sokaklarından yayılıyor.

Sokaklar ise yeni yılı karşılamak için çeşitli süsler satın alan insanlarla dolup taşıyor.

Filipinler ve Tayland Çin Yeni Yılı'nın Coşkusunu YaşıyorFilipinler'in başkenti Manila'daki Çin mahallesinde insanlar yaklaşan Çin Yeni Yılı için süs seçiyor, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler ve Tayland Çin Yeni Yılı'nın Coşkusunu YaşıyorBir müşteri, Filipinler'in başkenti Manila'daki Çin mahallesinde yaklaşan Çin Yeni Yılı için hazırlanan süslerin fotoğraflarını çekiyor, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler ve Tayland Çin Yeni Yılı'nın Coşkusunu YaşıyorFilipinler'in başkenti Manila'daki Çin mahallesinde insanlar yaklaşan Çin Yeni Yılı için süs seçiyor, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler ve Tayland Çin Yeni Yılı'nın Coşkusunu YaşıyorBir kadın, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş merkezinin önünde yaklaşan Çin Yeni Yılı için düzenlenen süslerin önünde fotoğraf çektiriyor, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Filipinler ve Tayland Çin Yeni Yılı'nın Coşkusunu YaşıyorTayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş merkezinin önünde yaklaşan Çin Yeni Yılı için düzenlenen süslemeler, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Filipinler ve Tayland Çin Yeni Yılı'nın Coşkusunu YaşıyorTayland'ın başkenti Bangkok'taki müşteriler bir mağazada süs seçiyor, 16 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Filipinler ve Tayland Çin Yeni Yılı'nın Coşkusunu YaşıyorTayland'ın başkenti Bangkok'taki müşteriler bir mağazada süs seçiyor, 16 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title