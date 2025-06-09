Filipinler ve Çin Diplomatik İlişkilerinin 50. Yıldönümü Kutlandı

Filipinler ve Çin Diplomatik İlişkilerinin 50. Yıldönümü Kutlandı
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Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos ve eşi, Çin ile olan diplomatik ilişkilerinin 50. yıldönümünde düzenlenen özel etkinliğe katıldı. Törende Jones Köprüsü ışıklandırılarak kutlama yapıldı.

MANİLA, 9 Haziran (Xinhua) -- Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ve eşi Louise Araneta-Marcos, cumartesi akşamı Filipinler ve Çin diplomatik ilişkilerinin 50. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Marcos, Jones Köprüsü'nün ışıklarla aydınlatıldığı kutlama töreninde yaptığı konuşmada, "Bu akşamki etkinliğin daha derin bir anlamı olduğunu paylaşmaktan da mutluluk duyuyorum. Bu proje, Filipinler ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılını anmak için hayata geçirildi" dedi.

Çin'in Filipinler Büyükelçisi Huang Xilian, Pasig Nehri'ni aydınlatma projesinin Beijing'deki Liangma Nehri'nin peyzaj düzenlemesinden ilham aldığını söyledi.

Huang, komşu ülkeler Çin ve Filipinler'in yollarını ayırmasının mümkün olmadığını ve iyi komşuluğun her iki halkın temel çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.

Çin ve Filipinler arasındaki diplomatik ilişkiler 9 Haziran 1975'te kuruldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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