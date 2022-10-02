Filipinler ve ABD ordusunun 12 günlük tatbikatı yarın başlıyor Güncel Haberler Filipinler ve ABD ordusunun, yarın 12 günlük askeri tatbikata başlayacağı bildirildi. Filipinler ve ABD ordusunun, yarın 12 günlük askeri tatbikata başlayacağı bildirildi. Manila Standard'ın haberine göre, Filipinler Deniz Piyadeleri Birliği, ABD Silahlı Kuvvetleriyle Luzon Adası civarında gerçekleştirilecek tatbikata yarın başlanacağını duyurdu. Güney Kore ve Japonya ordularından da ilk kez tatbikatta gözlemci statüsünde katılım olacak. Tatbikat, tarafların iş birliğinin artırılması ve deniz piyadelerinin taktiksel operasyonlarla, insani yardım ve acil yardım kabiliyetlerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Tatbikat 14 Ekim'de sona erecek. ABD Silahlı Kuvvetleri 5 bin 500 kişilik personelle tatbikata katılacak. ABD ordusundan 3. Deniz Tümeni komutanı Tümgeneral Jay Bargeron, "Bu tatbikatlar, Hint-Pasifik'teki krizlere hızla yanıt vermeye hazır olmamızı sağlamak için güçlerimizin birlikte çalışabilirliği ve hazırlığı güçlendirmesine olanak sağlayacak." dedi. Güncel Kaynak: AA / Nuri Aydın Tam Gemi Şok Denemeleri Güney Kore Filipinler Japonya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Filipinler ve ABD ordusunun 12 günlük tatbikatı yarın başlıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.