Filipinler ve ABD, Barış Eleştirilerine Rağmen Askeri Tatbikatlara Başladı

MANİLA, 22 Nisan (Xinhua) -- Filipinler ve ABD, bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiği yönündeki eleştirilere rağmen yıllık Balikatan askeri tatbikatlarına başladı.

Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) adlı grup, pazartesi günü tatbikatın açılışı sırasında başkent Manila'daki bir askeri kampın önünde protesto düzenledi.

Tatbikatların maliyetli, yıkıcı ve ulusal güvenlik ile egemenliğe tehdit oluşturduğunu belirten grup, bu çapta bir askeri işbirliğinin bölgedeki gerilimi artıracağı ve Filipinler'i dış saldırılara karşı daha savunmasız hale getireceği uyarısında bulundu.