Filipinler, Uluslararası Ceza Mahkemesine yeniden katılmayacak Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ülkesinin yeniden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyeliğine katılma planı olmadığını bildirdi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ülkesinin yeniden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyeliğine katılma planı olmadığını bildirdi. Marcos, basın toplantısında yaptığı açıklamada, yakın zamanda konuyu adalet sekreteri ve hukuk danışmanlarıyla görüştüğünü belirterek, "Filipinler'in, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılma niyeti yok." ifadesini kullandı. Filipinler UCM'den çekilmişti Filipinler, UCM'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlendiği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti. UCM, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de BM'nin girişimiyle toplanan konferansta alınan kararlar ve kabul edilen statüyle kuruldu. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM, soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları gibi iddiaları inceliyor. Güncel AA / Sümeyye Dilara Dinçer Uluslararası Ceza Mahkemesi Ferdinand Marcos Filipinler Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Filipinler, Uluslararası Ceza Mahkemesine yeniden katılmayacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.