Filipinler Senatosu, Sara Duterte'nin Azil Sürecini Durdurdu

Filipinler Senatosu, Başkan Yardımcısı Sara Duterte'ye yönelik azil sürecinin devam etmemesine yönelik karar aldı.

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, dün Duterte'nin azil sürecine ilişkin Filipinler Senatosu'nda oylama yapıldı.

Söz konusu oylamada, 4 "hayır"a karşı 19 "evet" oyuyla azil sürecinin sürdürülmemesine karar verildi.

Filipinler Yüksek Mahkemesi 25 Temmuz'da, Duterte'ye yönelik azil isteminin "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurulmasına hükmetmişti.

Kararda, 1987 Anayasası'nın "aynı yetkili hakkında bir yıl içinde birden fazla azil isteminde bulunulamayacağı" maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Duterte'ye yönelik azil sürecinin bir yıl boyunca durdurulduğu ve yeni bir azil isteminin belirtilen sürenin dolmasının ardından tekrar gündeme gelebileceği kaydedilmişti.

Sara Duterte'nin suikast mesajı

Duterte, 23 Kasım 2024'te kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmeleri için suikastçı tuttuğunu söylemişti.

Bu ifadeleriyle tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" belirtmişti.

Filipinler'de müfettişler, 26 Kasım 2024'te Marcos'u suikastla tehdit eden Duterte'ye soruları yanıtlaması için celp göndermiş ve kendisinden iddia edilen "ciddi tehditler konusundaki soruşturmaya ışık tutması"nı istemişti.

Filipinler Temsilciler Meclisi 5 Şubat'ta anayasayı ihlal etme, yolsuzluk ve kamu güvenine ihanetle suçlanan Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin görevden alınmasını onaylamıştı.

Öte yandan Temsilciler Meclisi, Duterte'nin başkan yardımcılığı ve 19 Haziran 2024'te bıraktığı Eğitim Bakanlığı ofislerine verilen gizli fonların kötüye kullanımı iddialarını da bir süredir soruşturuyor.