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Filipinler Savunma Bakanı: Çin'in Güney Çin Denizi haritası gerilimi artırıyor

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Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Batı Filipin Denizi'ndeki gerilimin Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritası nedeniyle arttığını iddia etti. Teodoro, Pekin'in bölgedeki gerginlikleri küçük ayrıntılara odaklanarak dikkati dağıtmaya çalıştığını belirtti.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Batı Filipin Denizi'ndeki gerilimin Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritası nedeniyle arttığını iddia etti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklama göre, Teodoro, "İsveç Milli Günü" kutlamaları dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda bölgesel konulara dair konuştu.

Teodoro, Pekin'in Batı Filipin Denizi ve Manila'nın yargı yetkisine sahip olduğu diğer alanlarda hiçbir işi olmadığını ileri sürdü.

Çin'in, Filipin kamuoyunun ve uluslararası toplumun dikkatini Batı Filipin Denizi'ndeki gerginliklerin temel nedenine odaklanmaktan uzaklaştırmak için küçük ayrıntılara girilmesini amaçladığını öne süren Teodoro, "Ana mesaj şudur; Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritası provokasyondur. ve her şey bundan kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Teodoro, hükümetin, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Batı Filipin Denizi'ndeki gerilimleri yönetmek için sürekli çaba sarf ettiğini aktardı.

Savunma düzeyinde Çin ile herhangi bir görüşmenin olmadığına işaret eden Teodoro, Pekin ile herhangi bir anlaşma ya da görüşmenin açık olması, uluslararası hukuka dayanması ve Filipinlerin ulusal çıkarlarını gözetmesi gerektiğini dile getirdi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, her yıl yaklaşık 3 trilyon dolarlık deniz ticaretinin gerçekleştiği Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamında hak iddia ediyor.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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