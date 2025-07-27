Filipinler Ordusu, Yeni Halk Ordusu ile Çatışmada 7 Kişiyi Etkisiz Hale Getirdi

Filipinler ordusu, Filipinler Komünist Partisinin (CPP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu'na (NPA) mensup 7 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, Uson bölgesi civarında NPA mensuplarıyla çatışmaya girildiği belirtildi.

Açıklamada, 7 NPA mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

NPA üyesi 8 kişinin kaçtığı, ordunun firarileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Çatışmalarda 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti

CPP'nin silahlı kanadı NPA, 1969'dan itibaren istikrarlı şekilde ülke genelinde varlığını artırmış ve Asya'nın en uzun soluklu direniş hareketlerinden biri haline gelmişti.

NPA ile Filipinler hükümeti arasındaki çatışmalarda 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Barış görüşmeleri yapan NPA ile Filipinler hükümeti arasında olumlu sonuç elde edilememiş ve Mart 2019'da barış görüşmeleri sonlandırılmıştı.

Filipinler hükümeti ve CPP 2023'te, yıllardır süren çatışmaları sona erdirmek için Norveç'in arabuluculuğunda görüşmelere yeniden başlamayı kabul ettiklerini açıklamıştı.