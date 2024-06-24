Filipinler, ihtilaflı sularda karaya oturan savaş gemisine ikmal görevlerine devam edecek

Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda karaya oturan savaş gemisine ikmal görevlerine devam edeceklerini bildirdi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, yaptığı basın açıklamasında, ihtilaflı bölgede yaşanan gerilime ilişkin konuştu.

Teodoro, İkinci Thomas Sığı yakınındaki sularda bulunan gemilerine yönelik "tacizlerin saldırganca ve yasa dışı" olduğunu belirtti.

İhtilaflı sularda karaya oturan savaş gemisine ikmal görevlerine devam edeceklerini vurgulayan Teodoro, son olayı yanlış anlama ya da kaza olarak görmediklerini kaydetti.

Teodoro, "Bu, Çin makamlarının görevimizi tamamlamamızı engellemeye yönelik kasıtlı bir eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

İki gemi çarpışmıştı

Filipinler'e ait ikmal gemisiyle Çin'e ait gemi, 17 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgede çarpışmıştı.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Filipinler'e ait ikmal gemisinin İkinci Thomas Sığı yakınındaki sulara "yasa dışı girdiği", Çin gemilerine tehlikeli şekilde yaklaşarak "çarpışmaya sebep olduğu" belirtilmişti.

İkinci Thomas Sığı

Egemenlik ihtilaflarının odağında yer alan Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolünde bulunan İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan Sierra Madre savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliğinin resifte bulunan gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ikmal seferlerini engellemeye çalışması, ülkeler arasındaki gerilimi yükseltiyor.