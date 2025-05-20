Filipinler Hükümeti, Deniz Yetki Alanlarını Koruma Kararlılığını Vurguladı

Filipinler Hükümeti, Deniz Yetki Alanlarını Koruma Kararlılığını Vurguladı
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, ülkenin deniz yetki alanlarını savunma kararlılığını ifade ederek, ulusal egemenliğe karşı müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Güney Çin Denizi'nde yaşanan anlaşmazlıklara dikkat çekildi.

Filipinler hükümeti, ülkeyi çevreleyen suları savunmayı sürdüreceğini ve ulusal egemenliğe karşı "saygısızlık eylemlerine" müsamaha göstermeyeceğini bildirdi.

PNA haberine göre Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Filipinler Donanmasının (PN) 127. yıl dönümü kapsamında Güney Çin Denizi'ne açılan ve ülkenin batısında bulunan Zambales'teki donanma üssündeki törende konuştu.

"Filipinler sularını savunmaya ve korumaya" devam edeceklerini vurgulayan Marcos Jr, ulusal egemenliğe karşı "saygısızlık eylemlerine" müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

Marcos Jr, "Kararlıyız. Egemenliğimize karşı hiçbir saygısızlık eylemine asla müsamaha göstermeyeceğiz. Deniz yetki alanlarımızı korumaya ve denizcilik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Tören kapsamında gemi savar füze sistemi donanımlı BRP Albert Majini (PG-909) ve BRP Miguel Malvar (FFG-06) savaş gemileri de hizmete alınarak denize indirildi.

Devlet Başkanı Marcos Jr, donanma mensuplarını "ülkenin ulusal çıkarları" kapsamında "daha karmaşık ve etkili operasyonlar yürütmeye hazır hale getirmek" amacıyla bu savaş gemilerinin hizmete alındığını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlerde, Marcos Jr'ın bu sözleriyle, ülkesinin Güney Çin Denizi bölgesinde deniz yetki alanları konusunda sıklıkla anlaşmazlık yaşadığı Çin'i hedef aldığı iddia edildi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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